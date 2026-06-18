Эксперт предупреждает о dangers подключения бытовых приборов через тройники и recommends подключать энергоемкую технику напрямую в стационарную розетку.

Подключение бытовых приборов через тройники может привести к критической нагрузке на электросеть и скрытому перегреву контактов. Об этом заявил заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

Он отметил, что основная опасность кроется в местах соединений, где электрический ток проходит через дополнительные контактные группы с ненулевым сопротивлением. При высокой нагрузке выделяется тепло, которое размягчает пластиковый корпус и вызывает самоускоряющийся перегрев с последующим окислением металлических пластин. Ситуацию многократно ухудшает использование цепочки из последовательно соединенных удлинителей, а также пусковые токи приборов с электродвигателями, создающие резкие тепловые удары.

Автоматический выключатель в распределительном щитке часто не успевает отключить питание, поскольку он реагирует только на ток в линии, а не на локальную температуру внутри разветвителя. Наибольшую угрозу представляют компактные устройства без заземления и дешевые модели с тонкими латунными пластинами, которые плохо отводят тепло и быстро теряют жесткость контакта. Именно такие конструкции сильнее подвержены окислению и выходят из строя задолго до срабатывания стандартной защиты. Для обеспечения безопасности эксперт настоятельно рекомендует подключать энергоемкую технику напрямую в стационарную розетку.

При использовании удлинителя необходимо выбирать сертифицированные модели с достаточим запасом по току и регулярно проверять корпус на предмет потемнения пластика или сильного нагрева. Ранее россиянам напомнили, как подготовить квартиру к долгому отъезду в отпуск





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Подключение Бытовых Приборов Тройники Электросеть Перегрев Контактов Безопасность

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