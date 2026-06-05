Подросток из Кентукки добыл крупного толстолобика во время ночной рыбалки с луком на реке Огайо. Заявление о мировом юниорском рекорде в боуфишинге было направлено в Bowfishing Association of America. В то же время в Приморье рыбаки попытались поймать мако, но получилось нечто совсем иное.

В америка нском штате Кентукки 16-летний подросток добыл крупного толстолобик а во время ночной рыбалки с луком на реке Огайо и заявил о возможном мировом юниорском рекорд е в боуфишинге.

Об этом двое подростков - Брейден Шоу и его друг Истон - находились на воде допоздна и искали карпа. Уже перед тем, как завершить выезд, они заметили крупную рыбу на мелководье. К тому моменту у Шоу осталась всего одна стрела с повреждённым наконечником и сломанным креплением, что усложнило стрельбу. Первая попытка оказалась неудачной, рыба ушла в сторону.

После этого подростки обошли участок и снова обнаружили ту же особь. Шоу пытался произвести выстрел несколько раз подряд, но он срывался, и только с третьей попытки ему удалось попасть в цель. Рыбу подняли на борт, что оказалось непросто из-за её веса. Время к этому моменту приближалось к половине четвёртого утра.

Позже улов взвесили - около 82 фунтов (примерно 37 килограммов). Поскольку сертифицированные весы были недоступны ночью, измерение провели утром в магазине, который принимает инвазивную рыбу. Шоу направил заявку в Bowfishing Association of America на регистрацию результата. В организации подтвердили получение документов, рассмотрение таких заявок обычно занимает несколько недель.

Толстолобик относится к инвазивным видам в США. Его завезли в 1970-х годах для очистки водоёмов от фитопланктона, однако позже он распространился в речных системах бассейна Миссисипи и начал влиять на экосистему. В то же время в Приморье рыбаки попытались поймать мако, но в результате получилось нечто совсем иное. Рыбаки забросили удочку, рассчитывая на менее опасный улов.

Однако мако зацепилась за тунца на крючке. Когда хищницу затащили на борт, она уже успела отгрызть рыбе всю заднюю часть тела





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Бойфишинг Толстолобик Рыбалка Рекорд Подросток Кентукки Америка Приморье

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Фото: Триумф Щербаковой на первом взрослом этапе Гран-приВ американском Лас-Вегасе завершился этап Гран-при по фигурному катанию Skate America.

Read more »

СМИ: Джонсон и его супруга договорились о разделе имущества до разводаПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон Джонсон и его супруга договорились о разделе имущества до развода, сообщают СМИ:

Read more »

СМИ: Джонсон и его супруга договорились о разделе имущества до разводаПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его супруга договорились о разделе имущества до развода, сообщают СМИ:

Read more »

Американские кинокритики выбрали лучшие сериалы и фильмы 2020 годаАмериканские кинокритики выбрали лучшие сериалы и фильмы 2020 года. Абсолютным победителем в большинстве номинаций стал сериал про супергероев «Пацаны». Лучшим научно-фантастическим фильмом стал «Зависнуть в Палм-Спрингс».

Read more »

«Усачева начинает проявлять себя как очень хороший тренер». Вернер о работе с фигуристкой на сборахОб этом рассказал руководитель сборов Ice Skaters Association (I.S.A.) Александр Вернер.

Read more »

Новый глава британского минобороны заявил о поддержке УкраиныPress Association: новый глава британского минобороны заявил о поддержке Украины

Read more »