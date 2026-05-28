Подписание соглашений по АЭС Балхаш и расширению нефтяного сотрудничества на российско-казахстанских переговорах в Астане

📆5/28/2026 11:27 PM
📰Vedomosti
В ходе переговоров в Астане между президентами России и Казахстана подписано 15 документов, включая ключевые соглашения по строительству АЭС Балхаш с российским кредитом и расширению нефтесотрудничества. Лидеры утвердили заявление о семи основах дружбы, подчеркнув стратегическое партнерство и отсутствие спорных вопросов.

28 мая в Астане состоялись российско-казахстанские переговоры на высшем уровне, завершившиеся подписанием широкого пакета документов, укрепляющих двустороннее и многостороннее сотрудничество. Ключевым результатом стало соглашение между правительствами двух стран об условиях совместной работы по строительству атомной электростанции Балхаш в Казахстане, а также соглашение о предоставлении Казахстану государственного экспортного кредита со стороны России на этот проект.

Строительство АЭС, оцениваемое в 16,4 миллиарда долларов, планируется начать в 2027 году, с вводом в эксплуатацию к середине 2030-х годов. Финансирование предусматривает выдачу кредита в размере 85% от стоимости, остальная часть будет покрыта правительством Казахстана. Гендиректор Росатома подтвердил, что проект станет основой для формирования целой отрасли атомной энергетики в стране. Другим значимым документом стало соглашение о расширении сотрудничества в нефтяной сфере, что подчеркивает взаимодополняемость экономик двух государств.

Главы государств, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, также подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Этот документ закрепляет принципы, включающие общность истории, совместные усилия по евразийской интеграции, добрососедство на общей границе, экономическое партнерство, уважение языкового и культурного многообразия, сотрудничество в спорте и образовании, а также общий взгляд в будущее.

Визит Владимира Путина в Астану является вторым государственным визитом в течение его текущего президентского срока, что демонстрирует особый статус казахстанско-российских отношений, выходящий за рамки обычного протокола. Токаев тепло приветствовал российского лидера, подчеркнув, что страны являются братьями, разделяющими богатое историческое прошлое, культурные традиции и менталитет. Путин, в свою очередь, отметил, что стратегическое партнерство основано на столетиях дружбы и взаимного уважения, в том числе в рамках единого государства. Он также поздравил народ Казахстана с Курбан-байрамом.

В ходе расширенных переговоров Токаев заявил об отсутствии каких-либо спорных вопросов и позитивной динамике сотрудничества, которое наполняется новыми проектами. Он упомянул сформированный пул из 177 совместных проектов с общим объемом инвестиций в 53 миллиарда долларов, хотя Путин сослался на 70 инвестпроектов, что может отражать разную методологию подсчета. Президент России поблагодарил Токаева за инициативу по созданию международной организации по русскому языку, а также с удовлетворением отметил подтверждение статуса русского языка как официального в новой конституции Казахстана.

Перед подписанием документов лидеры и делегации просмотрели видеопрезентации: о совместных промышленных проектах, о трансграничных перевозках с помощью беспилотных грузовиков и о программе восстановления популяции амурских тиграов, к которой Россия передала Казахстану четырех особей. Также была показана презентация о закладке капсулы на месте строительства центра Сириус в Астане. Всего по итогам визита было подписано 15 документов. После завершения переговоров в Астане начались мероприятия Евразийского экономического форума в рамках Евразийского экономического союза, что подчеркивает системную роль Казахстана в региональной интеграции.

Официальная церемония встречи во Дворце независимости проходила с соблюдением протокола: кортеж Путина сопровождали мотоциклисты, а по пути следования через каждые сто метров стояли военные, периодически появлялись бронеавтомобили. На площадке Конгресс-центра были представлены автомобили Tesla Cybertruck местных служб, что привлекло внимание как символический элемент modernization. Таким образом, визит закрепил многовекторное strategic partnership между Россией и Казахстаном, охватывающее атомную энергетику, нефтяной сектор, валютное сотрудничество, культурные связи и интеграционные структуры

