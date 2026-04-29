В Германии задержан гражданин Литвы по подозрению в шпионаже в пользу России. Одновременно расследуется дело о взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников и контактах предполагаемой шпионки с бывшими сотрудниками бундесвера.

В Германии разгорается скандал, связанный с подозрением в шпионаж е в пользу России. В городе Билефельд полиция и прокуратура Дортмунда провели серию обысков в жилище и на рабочем месте гражданина Литвы, работающего водителем грузовика.

Операция была проведена в Детмольде и Бад-Зальцуфлене. Детали того, как подозреваемый попал в поле зрения правоохранительных органов, пока не разглашаются, однако известно, что он проживает в Германии уже несколько лет. Расследование началось после обнаружения миниатюрной видеокамеры вблизи железнодорожных путей в районе города Миндена, недалеко от казармы имени герцога Брауншвейгского, где дислоцируется германо-британский саперный батальон 130. Камера, производства компании Xega, была замаскирована под оборудование Deutsche Bahn, но не принадлежала этой компании.

Устройство, установленное на фонарном столбе на высоте около 5 метров, позволяло вести наблюдение за пассажирским и грузовым движением. По мнению следствия, целью установки камеры был сбор информации о военном объекте или о его деятельности. Камера, стоимостью чуть более 50 евро, оснащена солнечной панелью и функцией ночного видения, а также иностранной SIM-картой для передачи изображения в режиме реального времени. Следователи несколько недель вели наблюдение за подозреваемым, установив на его телефоне программное обеспечение для прослушивания разговоров и чтения сообщений.

Несмотря на соблюдение подозреваемым мер конспирации, удалось собрать информацию о его контактах. По данным источников в службах безопасности, рассматривается версия о возможной связи подозреваемого с российскими спецслужбами. Германо-британский саперный батальон 130, расположенный в Миндене, является уникальным подразделением в рамках НАТО, обладающим системой плавучих мостов M3, способной обеспечивать быструю переправу тяжелой техники, включая танки, как по суше, так и по воде. Одновременно с этим делом, в Германии был арестован предполагаемый российский шпион – женщина с двойным гражданством, немецким и украинским.

Расследование выявило ее контакты с бывшими высокопоставленными чиновниками бундесвера. Взлом аккаунтов в мессенджере Signal у двух федеральных министров и председателя бундестага ФРГ также вызвал серьезную обеспокоенность. Эти инциденты свидетельствуют о росте активности российской разведки на территории Германии и поднимают вопросы о необходимости реформирования службы внешней разведки BND. Параллельно с этим, Европейский Союз рассматривает возможность ужесточения условий выдачи кредита Украине.

Ситуация требует немедленной реакции и усиления мер безопасности для защиты национальных интересов Германии и ее союзников. Обсуждаются вопросы о причинах роста шпионажа и саботажа со стороны России, а также о способах противодействия этим угрозам. Власти Германии намерены провести тщательный анализ ситуации и принять необходимые меры для защиты критической инфраструктуры и государственных секретов





