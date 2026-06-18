Подросток из Углекаменска признан виновным в убийстве 16‑летней девушки

В Партизанском городском округе Углекаменска 15‑летний юноша признал убийство 16‑летней девушки, применив механическую асфиксию. Суд рассматривает его принудительную госпитализацию и психиатрическую экспертизу. Инцидент стал вторым в Приморье за последнее время, связанным с убийством несовершеннолетней.

В приморском районе, в Партизанском городском округе Углекаменск а, правоохранительные органы продолжают расследование убийства 16‑летней девушки, с которой, по заявлениям следствия, имел дело 15‑летний подросток. По материалам следствия, конфликт между несовершеннолетними возник после того, как юноша начал угрожать девушке насилием в случае расставания.

Запись разговоров, опубликованная в одном из Telegram‑каналов, фиксирует вдавленные угрозы со стороны подростка, что послужило одним из первых доказательств умысла. В результате расследования тело жертвы было обнаружено 11 июня в лесопоселке Углекаменск. При первоначальном осмотре места преступления эксперты не нашли явных следов насилия, однако более детальная судебно‑медицинская экспертиза выявила причину смерти - механическую асфиксию, вызванную сильным сдавливанием шеи.

Следователи быстро установили личность подозреваемого - 15‑летнего знакомого погибшей, который, согласно показаниям, в момент конфликта сжался на шее девушки и не дал ей возможности дышать. После того как жертва перестала дышать, юноша попытался скрыть следы преступления, спрятав тело в кустах, а затем попытался ввести в заблуждение друзей, заявив, что нашёл девушку без сознания. Под тяжестью собранных улик подросток признал свою вину, подробно описав последовательность действий и метод убийства во время допроса.

Судья принял решение заключить его под стражу до завершения судебной экспертизы. В настоящий момент суд рассматривает вопрос о принудительной госпитализации несовершеннолетнего в специализированное медицинское учреждение. Там ему будет проведена психолого‑психиатрическая экспертиза, цель которой - определить степень его вменяемости, способность осознавать совершённое и оценить возможность применения мер принудительного лечения. Результаты экспертизы станут важным фактором при формировании окончательного приговора.

Данный случай стал вторым за последнее время в Приморском крае, связанным с убийством несовершеннолетней. Ранее в посёлке Врангель, находящемся в Находкинском городском округе, была найдена мёртвушка школьницы на чердаке жилого дома. По версии следствия, в этом деле также замешан сверстник погибшей, подросток из обеспеченной семьи. По этим двум преступлениям возбуждено два уголовных дела - по факту убийства и по халатности со стороны родителей подозреваемого.

Оба инцидента вызывают широкий резонанс в обществе и поднимают вопросы о профилактике подростковой преступности, а также о необходимости более тщательного контроля за психическим здоровьем несовершеннолетних, находящихся в конфликтных ситуациях





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Углекаменск Подростковое Преступление Механическая Асфиксия Психиатрическая Экспертиза Приморский Край

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