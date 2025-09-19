Подросток с молотком напал на школьниц в Белгородской области: подробности трагедии

Школьник совершил нападение на старшеклассниц в школе села Лесное Уколово Белгородской области. Подросток ранее демонстрировал странное поведение и оставлял угрожающие сообщения в социальных сетях. Ведется расследование, решается вопрос о направлении нападавшего на судебно-психиатрическую экспертизу.

Миша, чье имя изменено, учится в школе села Лесное Уколово Белгородской области. Небольшой населенный пункт расположен в нескольких километрах от места трагического события. В этом селе Миша также успел проявить себя нестандартным поведением. В одном из случаев он поджег мусорное ведро в своей школе, однако инцидент был замянут. В целом, подростка считали своеобразным, но не представляющим угрозы. Его часто видели в храме села Верхнее Уколово.

Поджог ведра был расценен как случайность, но перед совершением нападения Миша оставил на своей странице в социальных сетях тревожное сообщение: «Вам не жить, я уже близко». После случившегося выяснилось, что подобные угрозы звучали и раньше, но никто не обращал на них особого внимания. Это подчеркивает серьезность проблемы и необходимость более внимательного отношения к потенциальным предупреждениям о насилии.\Подросток проник в здание школы во время большой перемены. Двери были открыты, поэтому он беспрепятственно прошел внутрь. В это время школьники выходили из здания, направляясь в столовую, расположенную во дворе. Миша незаметно стоял в коридоре, а затем прошел в раздевалку. Здесь он достал молоток и напал на трех старшеклассниц. Девочки закричали от ужаса, одна из них чуть не потеряла сознание. Быстро сориентироваться в сложившейся ситуации сумел один из учеников школы, который отвлек внимание нападавшего на себя. К месту происшествия быстро подоспели охранник, учитель физкультуры и водитель школьного автобуса. Директор, осознав серьезность ситуации, незамедлительно нажала тревожную кнопку. Когда Миша отвлекся от старшеклассниц, мужчинам удалось его обезвредить и обезоружить. После этого на место прибыла полиция. Развитие событий свидетельствует о важности слаженной работы школьного персонала и оперативности в реагировании на чрезвычайные ситуации, а также о необходимости улучшения системы безопасности в учебных заведениях.\Выяснилось, что Миша учился в Шубинской средней школе восемь лет – с 2018 по 2024 год, после чего переехал с семьей в соседний регион. По информации «МК», во время допроса Миша признал свою вину и оскорбительно отзывался о бывших одноклассниках, называя их «биомусором». Он проучился в местной СОШ шесть лет, после чего семья переехала в другой регион. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о направлении подростка в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. «МК» удалось связаться с директором школы, который сообщил, что все свидетели нападения чувствуют себя хорошо, и никто из них не пострадал. Этот факт, несомненно, свидетельствует о важности оперативной работы всех служб, но также подчеркивает необходимость проведения дальнейшего расследования для установления всех обстоятельств произошедшего и предотвращения подобных трагедий в будущем





mkomsomolets / 🏆 25. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Нападение Школа Белгородская Область Подросток Насилие Судебно-Психиатрическая Экспертиза Преступление Молоток

Россия Последние новости, Россия Последние новости