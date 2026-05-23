Подключение к публичным Wi-Fi-сетям без авторизации может привести к утечке данных и перехвату паролей

Подключение к публичным Wi-Fi-сетям без авторизации может привести к утечке данных и перехвату паролей
📆5/23/2026 7:10 AM
Руководитель по развитию сетевых и инфраструктурных продуктов «МегаФона» Мурад Халимбеков рассказал в беседе с RT, что подключение к публичным Wi-Fi-сетям без авторизации может привести к утечке данных и перехвату паролей. Он объяснил, что главная опасность открытых Wi-Fi-сетей в том, что пользователь не всегда понимает, кто именно управляет этой точкой доступа. Злоумышленник может создать сеть с похожим названием, например Free Wi-Fi, Cafe Guest и ждать, пока к ней подключатся люди. После этого он получает возможность анализировать трафик и пытаться перехватить данные.

"Главная опасность открытых Wi-Fi-сетей в том, что пользователь не всегда понимает, кто именно управляет этой точкой доступа. Злоумышленник может создать сеть с похожим названием, например Free Wi-Fi, Cafe Guest и ждать, пока к ней подключатся люди. После этого он получает возможность анализировать трафик и пытаться перехватить данные", — объяснил он. В сетях, которые работают без авторизации пользователя, трафик зачастую передаётся без дополнительной защиты, заметил эксперт.

"Это повышает риск того, что злоумышленники смогут перехватить пароли, банковские данные, личную переписку и другую конфиденциальную информацию. Кроме того, такие подключения уязвимы для атак типа "человек посередине", когда мошенник фактически встраивается между устройством пользователя и интернет-сервисом, а также для поддельных точек доступа", — предупредил он. Через них хакеры могут перенаправлять человека на фишинговые сайты или пытаться установить на устройство вредоносное ПО, добавил специалист.

"Особенно рискованно пользоваться в таких сетях банковскими приложениями, вводить логины и паролы, оплачивать покупки, заходить в почту или корпоративные сервисы. Даже если сайт использует защищённое соединение, открытая сеть всё равно может быть использована для фишинга, подмены страниц или перенаправления пользователя на поддельные ресурсы", — подытожил он

