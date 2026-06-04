Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Подростки хотят работать и зарабатывать, а не катить квадратное и красить траву

Education News

Подростки хотят работать и зарабатывать, а не катить квадратное и красить траву
ПодросткиРаботаЗарплата
📆6/4/2026 6:06 PM
📰tvrain
31 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 33% · Publisher: 59%

Мария Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка, поделилась своими наблюдениями о том, как подростки хотят работать и зарабатывать, а не заниматься бесполезными делами. Она также отметила важность раннего взросления и умения зарабатывать средства для создания семьи и рождение детей.

Поддержите Дождь! Мы верим, что с вами мы сможем добиться перемен к лучшему.04/06/2026 - 19:47 (по МСК) Такие данные уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова привела на конференции в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает «Коммерсант».

По словам омбудсмена, подростки «хотят работать и зарабатывать». При этом им интересно заниматься общественно полезным трудом, а не «катить квадратное» и «красить траву».

«Важно находить такие формы, когда мы можем, с одной стороны, профориентационную помощь ребенку оказать, а с другой стороны, дать ему первый трудовой опыт. То есть мы способствуем раннему взрослению, умению зарабатывать средства. И как перспектива — создание семьи, рождение детей», — заявила Львова-Белова. Ранее уполномоченная по правам детей Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст трудоустройства с 14 до 12 лет

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

tvrain /  🏆 15. in RU

Подростки Работа Зарплата Обучение Развитие Навыков

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-04 21:07:43