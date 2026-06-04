Подростки хотят работать и зарабатывать, а не катить квадратное и красить траву

Мария Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка, поделилась своими наблюдениями о том, как подростки хотят работать и зарабатывать, а не заниматься бесполезными делами. Она также отметила важность раннего взросления и умения зарабатывать средства для создания семьи и рождение детей.

Поддержите Дождь! Мы верим, что с вами мы сможем добиться перемен к лучшему.04/06/2026 - 19:47 (по МСК) Такие данные уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова привела на конференции в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает «Коммерсант».

По словам омбудсмена, подростки «хотят работать и зарабатывать». При этом им интересно заниматься общественно полезным трудом, а не «катить квадратное» и «красить траву».

«Важно находить такие формы, когда мы можем, с одной стороны, профориентационную помощь ребенку оказать, а с другой стороны, дать ему первый трудовой опыт. То есть мы способствуем раннему взрослению, умению зарабатывать средства. И как перспектива — создание семьи, рождение детей», — заявила Львова-Белова. Ранее уполномоченная по правам детей Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст трудоустройства с 14 до 12 лет





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