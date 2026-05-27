Поддержка необходима украинской журналистке после жестокого обращения в СИЗО
📆5/27/2026 2:07 PM
Украинская журналистка Виктория Рощина подверглась жестокому обращению в СИЗО №2 Таганрога, где ей сломали затылочную кость. Она содержалась в антисанитарных условиях и подвергалась насилию за требования нормальных условий и отказ петь российский гимн. Правозащитники сообщают о пытках заключенных в этом СИЗО.

Поддержка украинской журналистки Виктории Рощиной необходима после известий о жестоком обращении с ней в СИЗО №2 Таганрога. Начальник отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, главного следственного управления Нацполиции Украины Дмитрий Шевчук сообщил, что Виктории сломали затылочную кость во время содержания в плену.

По его словам, журналистка подвергалась постоянному насилию из-за требований нормальных условий содержания и отказа петь российский гимн. Сообщается, что она содержалась в антисанитарных условиях без горячей воды и с ограничением времени на еду. Кроме того, ей запрещалось сидеть или лежать большую часть дня. Правозащитники сообщают, что Рощина находилась в одиночной камере около пяти месяцев.

Пленные в этом СИЗО рассказывали о пытках заключенных с использованием резиновых дубинок, деревянного молотка и электрошокеров

