Поддерживая сложную повес, Путин встретился с Си Цзиньпином в закрытой встрече

Дипломат News

Визит Президента России в Китай ознаменован длинными переговорами и подготовленными соглашениями. Длительные дискуссии и предусматриваемые договоренности говорят о потенциальном всеобъемлющем сотрудничестве. Необычные бытовые эпизоды и некоторые детали протокола также могут привлечь внимание в медиасеминаре.

Москва, 21 мая - АиФ-Москва. Президент России Владимир Путин совершил двухдневный визит в Китай. Его тепло и торжественно встретили на площади Тяньаньмэнь: залпы пушек, почётный караул, военный оркестр и дети с флагами двух стран.

Первые переговоры с председателем Си Цзиньпином, планировавшиеся на 40 минут, растянулись почти на два часа — признак плотного и предметного диалога. В фокусе внимания экспертов также оказались бытовые эпизоды и протокольные детали — от снятого пиджака до стопок красных папок с будущими соглашениями. Торжественная церемония и символы уважения.

Прибытие российского лидера сопровождалось привычным для высокого дипломатического уровня набором ритуалов: почётный караул, военный оркестр, салют и приветствие у трапа со стороны главы МИД Китая Ван И. Оркестр исполнил, в том числе, знакомую россиянам композицию «Подмосковные вечера», что, по мнению эксперта по этикету и протоколу Альбины Холговой, было тёплым и продуманным жестом, демонстрирующим уважение к гостю и создающим благоприятный эмоциональный фон для переговоров. Двухчасовой диалог: сколько значат продолжительные переговоры. Изначально запланированные на 40 минут переговоры фактически продолжились почти два часа. Эксперты трактуют это как показатель интенсивного и предметного обсуждения множества вопросов...

