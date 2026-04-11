Погорилая о сезоне фигурного катания: Захарова впечатлила, Валиева борется

Бронзовый призер чемпионата мира Анна Погорилая поделилась своими впечатлениями от прошедшего сезона фигурного катания, выделив Марию Захарову и Камилу Валиеву. Она отметила их прогресс, мастерство и готовность бороться за победу.

Анна Погорилая , бронзовый призер чемпионат а мира 2016 года, поделилась своими впечатлениями о прошедшем сезон е фигурного катания. Она отметила, что наибольшее впечатление на нее произвели две юные фигуристки: Маша Захарова и Камила Валиева . По словам Погорилой, Захарова, несмотря на проблемы со здоровьем, продемонстрировала поразительный прорыв, ворвавшись в сезон с яркими и запоминающимися выступлениями.

Она увидела в Маше нечто особенное, возможно, схожесть в стиле с самой Анной, отметив, что некоторые программы Захаровой как будто были созданы для ее исполнения. Особо она подчеркнула роль общего тренера, Анны Царевой, матери Маши, в формировании этого впечатления. Погорилая также отметила, что Валиева подтвердила свою готовность бороться за высокие места, демонстрируя стабильность и мастерство. Кроме того, Погорилая выразила свое восхищение Петром Гуменником среди мужчин-одиночников, отдав ему предпочтение. Она также отметила возвращение Стивена Гоголева, назвав его прорывом, который мало кто ожидал. Погорилая упомянула, что следит и за другими талантливыми фигуристами на международных турнирах, но именно эти спортсмены запомнились ей больше всего.\В разговоре с журналистами Погорилая также затронула тему программ фигуристов. Она обратила внимание на сложность выбора музыки и постановки, подчеркнув, что каждая программа – это личная история, требующая глубокого понимания и передачи эмоций. Она коснулась работы над программами для показательных выступлений, таких как «Русский вызов», отметив, что в них фигуристы раскрывают новые грани своего таланта. Погорилая высказала свои мысли по поводу баланса между спортом и шоу в фигурном катании, подчеркнув важность сохранения спортивной составляющей, несмотря на растущую популярность зрелищности. Она указала на необходимость сохранения спортивного духа и конкуренции, предостерегая от чрезмерного уклона в сторону развлекательного контента. Анна также коснулась темы подготовки спортсменов, отмечая важность работы тренеров и их взаимоотношений, подчеркивая, что успешное выступление – результат совместных усилий спортсмена и тренера. Она затронула тему работы над программами, включая выбор музыки и костюмов, подчеркивая, что каждый элемент играет важную роль в создании целостного образа.\Помимо оценок выступлений фигуристов, Погорилая поделилась своим взглядом на актуальные вопросы развития фигурного катания. Она затронула тему различных подходов к тренировочному процессу, подчеркнув важность индивидуального подхода к каждому спортсмену. Она отметила, что тренеры должны учитывать особенности характера и физические возможности фигуристов, чтобы достичь максимального результата. Погорилая также упомянула важность работы над техникой, хореографией и артистизмом, подчеркнув, что только гармоничное сочетание этих компонентов ведет к успеху. Она высказала свою точку зрения по поводу роли тренеров в карьере фигуристов, подчеркнув их ответственность за формирование моральных качеств и профессиональных навыков. Она также коснулась темы взаимоотношений между тренерами и спортсменами, отметив, что доверие и взаимопонимание являются ключевыми факторами для достижения высоких результатов. Анна Погорилая завершила интервью позитивными пожеланиями, выразив надежду на дальнейший прогресс российского фигурного катания и пожелала спортсменам новых побед и достижений





