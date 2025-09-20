Погода в Москве и области: Облачно с дождями, прогноз на 20 сентября

В субботу, 20 сентября, в Москве и Московской области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими дождями. Гидрометцентр публикует прогноз погоды, а «Яндекс Погода» предоставляет свой анализ. Также объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за маловодья.

Облачная погода с переменной облачностью и небольшими дождями ожидается в субботу, 20 сентября, в столичном регионе. Прогноз погоды, опубликованный на сайте Гидрометцентра, предвещает температуру воздуха в Москве днем от +16 до +18 градусов Цельсия. Ночью столбики термометров покажут +11 градусов. В Московской области дневная температура будет варьироваться от +14 до +19 градусов, а ночью ожидается понижение до +8 градусов. Прогноз ируется западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается в пределах 748–749 миллиметров ртутного столба. Информация о погоде предоставлена Гидрометцентром, официальным источником данных о климате в России. Этот прогноз является актуальным для жителей Москвы и Подмосковья, и важно учитывать его при планировании дел на выходные. Погодные условия могут влиять на различные аспекты повседневной жизни, от выбора одежды до организации досуга на открытом воздухе. Необходимо также помнить о возможности небольших осадков, что может потребовать наличия зонта или непромокаемой одежды. Гидрометцентр рекомендует следить за дальнейшими обновлениями прогноза, чтобы быть в курсе всех изменений погоды.\Аналитики «Яндекс Погоды» ранее, 18 сентября, опубликовали свой прогноз погоды на выходные, 20 и 21 сентября, для Москвы. Согласно этому прогнозу, ожидается теплая и преимущественно пасмурная погода, с возможностью небольших осадков в оба дня. Это означает, что, несмотря на облачность, температура воздуха будет комфортной для прогулок и активного отдыха. Однако, стоит быть готовым к возможным дождям, которые могут внести коррективы в планы. В преддверии выходных важно учитывать не только текущую погоду, но и прогнозы на ближайшие дни. Это поможет спланировать отдых и мероприятия на свежем воздухе, а также подготовиться к возможным изменениям погоды. Метеорологические службы регулярно обновляют свои прогнозы, используя современные технологии и данные наблюдений. Это позволяет повысить точность предсказаний и предоставить населению актуальную информацию о погоде.\В дополнение к текущему прогнозу, важно учитывать предупреждения о погодных явлениях. 18 сентября Гидрометцентр объявил об «оранжевом» уровне погодной опасности из-за маловодья в Московской области, который будет действовать с 19 по 22 сентября. Этот уровень опасности указывает на повышенный риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с низким уровнем воды в реках и водоемах. Жителям области рекомендуется соблюдать осторожность и следить за сообщениями МЧС. Информация о подобных предупреждениях и других важных новостях оперативно публикуется в канале «Известия» в мессенджере МАХ, что позволяет быстро получать актуальные сведения о событиях, происходящих в регионе. Таким образом, для планирования выходных необходимо учитывать как текущий прогноз погоды, так и возможные риски, связанные с погодными явлениями, и следить за обновлениями в официальных источниках информации





