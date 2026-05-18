Погода в России в июне: ожидаемые температуры и осадки

Виталий Стальнов, действительный член Русского Географического Общества, поделился прогнозом погоды в России в июне. В Северном федеральном округе ожидаемая средняя температура июня +9…+17 °С, что в пределах нормы, местами может быть на градус теплее обычного. Предполагаемое количество осадков 30-70 мм, что в пределах средних многолетних значений, местами вероятен дефицит влаги.

В первые дни месяца — кратковременные дожди, температура днем +7…+12 градусов, в Вологодской области +15…+20 °С. К середине первой декады без осадков, дневная температура +21…+26 градусов, в Вологодской области до +28 °С, в Мурманской области +15…+20 °С, кратковременные дожди.

В конце первой десятидневки местами кратковременный дождь и прохладно, дневная температура +10…+15 градусов, в Мурманской области +4…+9 °С. К середине месяца облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в Вологодской области возможны грозы, днем +14…+19 °С, в Мурманской области прохладнее, днем +9…+14 градусов, не исключены кратковременные дожди, в Вологодской области воздух прогреется до +18…+23 градусов. В начале декады пройдут дожди, преобладающая дневная температура +11…+16 градусов, в Вологодской области — до +20 градусов, кратковременные дожди, возможны грозы.

Завершится месяц теплой и сухой погодой, днем максимальная температура +23…+28 °С, в Мурманской области +16…+21 °С, здесь не исключены кратковременные дожди





