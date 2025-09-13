Погоня за Красотой: От Подтяжки Век на Дому до Оперированных Ног

В России и других странах люди ради вечной молодости и совершенства идут на риски, делая операции в приватных клиниках без должной квалификации. Неизвестные хирурги, обещающие чудодейственные результаты по доступным ценам, привлекают тех, кто не может позволить себе официальные клиники. В поисках лучшей версии себя клиенты рискуют здоровьем, попадая в руки некомпетентных специалистов.

Недовольные своей внешностью люди, готовые стать «лучшей версией себя», идут на риски и даже делают операции на дому. Распространенная фраза про красоту, которая требует жертв, еще никогда не звучала так буквально и так зловеще. Обычно пластические операции по подтяжке век проводят в суперсовременной операционной. В Таиланде многие не едут в дорогую клинику, а приглашают хирурга на дом со всеми инструментами.

Настоящего имени феи красоты для бедных, которая представляется пациентам как Фа, никто не знает, контакты передаются по сарафанному радио. Если о Фа узнает полиция, ее надолго посадят в тюрьму. Свое ремесло Фа освоила, работая секретаршей пластического хирурга. Лицензий у неё нет, даже в суд не подашь, если пойдет не так. За потоки лести и подтяжку век на собственной кухне клиентка заплатила 300 долларов. В клинике такая операция обойдется в пять раз дороже. У горничной из отеля таких денег нет, но она уверена, что, изменив свое лицо, она изменит свою судьбу, то есть станет Золушкой. есть возможности осложнений от операции. Но желание быть красивой означает, что нужно быть готовой к риску», — признает пациентка. Готовых к риску людей в Таиланде так много, что теневой рынок пластической хирургии по объему почти догнал официальный. Таких докторов называют «врачами с котомкой». И они делают все, начиная от подтяжки лица и заканчивая откачкой жира. Конечно, с риском для жизни. Инъекция филлера с гиалуроновой кислотой — рядовая процедура для косметологической клиники, но даже она превращается в русскую рулетку, если ее делает псевдодоктор с доставкой на дом. Лицо жительницы Бангкока было изуродовано на год после такого укола.: «Я думала, что мне лучше умереть, потому что терпеть эту боль было невозможно. Мои ноздри стали гореть, я не могла нормально вдохнуть. Оказалось, что медсестра задела кровеносный сосуд». Несмотря на этот жуткий опыт, девушка планирует уже пятую по счету операцию по исправлению формы носа. Стремление к совершенству превратилось в одержимость и для миллионов китайцев. Если вдруг вы не видите в себе недостатки, их найдет у вас мобильное приложение. Программа, например, потребует укоротить нос, который внезапно окажется длиннее, чем у 90% женщин. Тут же можно связаться с врачом по видеосвязи, посмотреть прямую трансляцию из операционной и даже взять кредит. Наиболее популярны ринопластика и круглый разрез глаз. Хотя предложение здесь найдется для каждого, кто хочет соответствовать модным трендам. Например,, гражданка Китая: «Я не могу носить женскую одежду, потому что мои ноги мускулистые, как у мужчины. У меня огромные икры! Это ужасно! И я ненавижу себя за это!» Жительнице Пекина врач предложил операцию по уменьшению объема икр. Обещали безопасную процедуру под наркозом, небольшой надрез и быстрое восстановление без побочных эффектов. На деле пациентка заплатила 7 тысяч долларов, чтобы ее жизнь превратили в кошмар.: «Целый год после операции я просыпалась от судорог в ногах. Полгода я почти не могла ходить, боль была невероятная. Мои ноги так и не восстановились, каждый день я плачу».Вэй Бангмин , пластический хирург (Китай): «Икры надрезаются, чтобы обнажить нервы. Затем нервы перерезаются. В итоге без нормального питания мышцы уменьшаются в объеме. Но эта операция калечит людей». Однако это еще не самое дикое, что делают люди в погоне за красотой. Стамбул — настоящая столица мирового медицинского туризма. Для многих гостей Турции «все включено» — это не только шведский стол, но и пересаженные волосы, а также новая голливудская улыбка. Во время отдыха вы можете изменить еще и рост. Даже эмблема этой клиники как бы намекает, что размер имеет значение. Пациентов первым делом встречает собака психологической поддержки. Почти все, кто обращается в клинику, честно признают, что лечат они тело, хотя проблема в голове. В обычном, на первый взгляд, кабинете физиотерапии заново учатся ходить отнюдь не пострадавшие в ужасных авариях, а люди, которые добровольно сломали себе обе ноги ради мечты. «Быть низким мужчиной унизительно», — объясняет свое решение учитель испанского Эзикель Суриано, живущий в Барселоне. Он всю жизнь мечтает прыгнуть выше головы. Рост 173 сантиметра его не устраивает., пациент из Испании: «Да, это не маленький рост, я знаю, но для меня этого недостаточно. Я постоянно сравниваю себя с другими. Я много работаю с иностранцами, они выше меня. Все время смотреть вверх неприятно. Я сделал операцию, потому что хотел жить счастливой жизнью, без этих навязчивых мыслей. Это не косметическая операция для меня, а психологическая». Официально эта операция называется «удлинение конечностей». Но можно сказать, что на самом деле хирург сломает Эзикелю ноги, чтобы ампутировать его чувство неполноценности., директор клиники по уменьшению и увеличению роста (Турция): «К бедренной кости во время операции фиксатор закрепляется винтами снаружи, а внутрь помещается стальной стержень, который может удлиняться. Пациент получает ключ, вставляет его, поворачивает, кость начинает раст





/ 🏆 33. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Пластическая Хирургия Красота Риски Здоровье Медицинский Туризм Операции Подтяжка Век Увеличение Роста Уменьшение Икра Ринопластика

Россия Последние новости, Россия Последние новости