Погба вернулся в стартовый состав «Монако» после 1084 дней

Поль Погба впервые за 1084 дня вышел в стартовом составе команды в матче против «Меца». Также в обзоре новости о «Зените», ЦСКА и испанском футболе.

Поль Погба , наконец, вернулся в стартовый состав команды, выйдя на поле с первых минут в матче 32-го тура французской Лиги 1 против «Меца». Это событие стало значимым для футбол ьного мира, поскольку чемпион мира не начинал игру в основе на протяжении невероятно долгого времени – 1084 дней.

Последний раз Погба выходил в стартовом составе еще в мае 2023 года, будучи игроком итальянского «Ювентуса», в матче против «Кремонезе». Возвращение Погба в основу «Монако» стало символом его восстановления после продолжительной травмы и попыткой вернуться на прежний уровень игры. Матч против «Меца» был важным этапом в этом процессе, и болельщики с нетерпением ждали возможности увидеть Погба в полной форме. Сам игрок, безусловно, был полон решимости доказать свою ценность для команды и вернуть себе место в основе.

Его выход в стартовом составе стал сигналом о том, что тренерский штаб «Монако» верит в его силы и готов предоставить ему шанс проявить себя. Погба провел на поле 58 минут, однако, к сожалению, не смог отметиться результативными действиями. Несмотря на это, его присутствие на поле оказало положительное влияние на игру команды, добавив ей уверенности и креативности в центре поля.

До этого матча французский полузащитник в текущем сезоне принял участие всего в шести матчах «Монако», проведя на поле лишь 57 минут во всех турнирах. Это говорит о том, что возвращение в строй для Погба было постепенным и требовало времени на восстановление физической формы и игровой практики. В итоге, «Монако» одержал победу над «Мецем» со счетом 2:1.

Интересно, что оба гола монегаски были забиты после замены Погба, что может свидетельствовать о том, что команда смогла раскрыть свой потенциал после выхода на поле свежих сил. Победный мяч в добавленное время забил Ансу Фати, который стал героем матча. Эта победа позволила «Монако» укрепить свои позиции в турнирной таблице и продолжить борьбу за высокие места. Помимо матча «Монако» и «Меца», в футбольном мире произошли и другие интересные события.

Сергей Семак, главный тренер «Зенита», прокомментировал возможность помощи Артема Дзюбы в матче против «Краснодара». Семак отметил, что у Дзюбы может быть особая мотивация против любого соперника, и он может помогать любой команде. Однако, он подчеркнул, что «Зенит» не может повлиять на это. Также, Челестини, спортивный директор ЦСКА, высказался об обмене Дивеева на Гонду, заявив, что это не было ошибкой, и что нынешний состав ЦСКА сильнее, чем осенний.

Он признал, что команда сейчас не функционирует так, как в первые полгода, но подчеркнул, что она стала сильнее. Эти комментарии свидетельствуют о том, что руководство ЦСКА уверено в правильности принятых решений и верит в потенциал команды. В Испании разгорелся скандал вокруг высказываний министра спорта, которая заявила, что в футболе «слишком много мужчин». Это заявление вызвало бурную реакцию в обществе и критику со стороны журналистов.

Журналист Кастаньо раскритиковал министра, отметив, что мужчина-министр оказался бы на улице, если бы сказал такое о женщинах. Этот инцидент поднял важные вопросы о гендерном равенстве в спорте и о необходимости уважительного отношения к представителям обоих полов. В заключение, футболист Дивеев рассказал интересную историю о споре с Тимощуком перед игрой. Он поспорил с Тимощуком на 50 отжиманий, что забьет гол, и выиграл спор.

Теперь Тимощуку предстоит выполнить свое обещание и отжаться 50 раз. Этот эпизод добавил немного легкости и юмора в футбольные новости. В целом, прошедший день был насыщен событиями в мире футбола, и каждое из них заслуживает внимания. Возвращение Погба, победа «Монако», комментарии Семака и Челестини, скандал в Испании и история Дивеева – все это делает футбол таким интересным и непредсказуемым





