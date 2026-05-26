Повторные торги по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова не состоялись

Повторные торги по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в ПАО"Южуралзолото" (ЮГК), не состоялись, следует из данных информационной системы. Торги должны были проводиться в формате голландского аукциона, предусматривающего последовательное снижение стартовой цены до 50 процентов. Активы Струкова, перешедшие в собственность государства, изначально оценивались в 162,02 миллиарда рублей.

Активы Струкова, перешедшие в собственность государства, изначально оценивались в 162,02 миллиарда рублей. Он оформил актив на кипрский офшор, а руководителем назначил дочь, имеющую гражданство. При этом бизнесом управлял лично. Например, на своих предприятиях он ввел механизм ухода от налогообложения.

А добываемые драгоценные металлы вывозил в ЮГК — четвертая по объему выпуска и вторая по ресурсам золота компания в России. Струкову принадлежала доля в 67,2 процента. Еще 22 процентами владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу





