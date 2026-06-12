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Повышение пенсий с июля 2024: кому и на сколько

Экономика News

Повышение пенсий с июля 2024: кому и на сколько
ПенсияПовышениеИюль 2024
📆6/12/2026 11:53 PM
📰РИА Новости
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С 1 июля 2024 года в России повышаются пенсии для ряда категорий: пенсионеры, достигшие 80 лет, инвалиды I группы, лица с иждивенцами и сельские пенсионеры с 30-летним стажем. Размер повышения, порядок перерасчета и необходимость обращения в Социальный фонд.

С 1 июля 2024 года в России вступают в силу изменения, касающиеся повышения пенсионных выплат для ряда категорий граждан. В первую очередь это касается пенсионеров, которым в июне исполнилось 80 лет, а также тех, кто впервые получил I группу инвалидности.

Кроме того, прибавку получат граждане, у которых появились иждивенцы, и те, кто подтвердил 30 лет трудового стажа в сельской местности. Эти меры направлены на поддержку наиболее уязвимых слоев населения и учитывают инфляционные процессы в экономике. Размер повышения для лиц, достигших 80-летия или впервые признанных инвалидами I группы, составит двойную фиксированную часть пенсии. В 2024 году фиксированная выплата к страховой пенсии установлена в размере 9 584,69 рублей, соответственно, после увеличения она достигнет 19 169,38 рублей.

Перерасчет для этих категорий производится автоматически - обращаться в Социальный фонд России не требуется. Важно отметить, что уволившиеся пенсионеры также получат прибавку: все пропущенные индексации за годы работы будут восстановлены автоматически после прекращения трудовой деятельности. Это позволяет компенсировать недополученные средства. Однако для некоторых категорий необходимо личное обращение.

В частности, гражданам, у которых появились иждивенцы, а также тем, кто подтвердил 30 лет трудового стажа в сельской местности, для перерасчета пенсии потребуется подать заявление в Социальный фонд. Доплата за иждивенцев составляет треть фиксированной выплаты на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более трех человек. Для сельских пенсионеров с длительным стажем предусмотрена надбавка в размере 25% от фиксированной выплаты. Эти меры призваны стимулировать развитие сельских территорий и поддержать семьи с детьми-инвалидами или студентами очной формы обучения.

Важно подчеркнуть, что все перерасчеты производятся с учетом текущего законодательства и направлены на повышение уровня жизни пенсионеров. Индексация пенсий в 2024 году уже была проведена с 1 января на 7,5%, а данные дополнительные выплаты являются адресными. Эксперты отмечают, что такие шаги помогают снизить социальное неравенство и обеспечить достойный уровень доходов для самых незащищенных групп. В перспективе планируется дальнейшее совершенствование пенсионной системы, включая переход к единой цифровой платформе, что упростит процесс оформления выплат.

Гражданам рекомендуется следить за обновлениями на официальном сайте Социального фонда России и своевременно подавать необходимые документы

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РИА Новости /  🏆 16. in RU

Пенсия Повышение Июль 2024 Социальный Фонд Индексация

 

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