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Победа "Нью-Йорк Никс" в финале НБА привела к апофеозу сократившемуся внизу колеса поклонниками

Баскетбол News

Победа "Нью-Йорк Никс" в финале НБА привела к апофеозу сократившемуся внизу колеса поклонниками
Нью-Йорк НиксСан-Антонио СпёрсНБА
📆6/14/2026 6:55 AM
📰sportbox
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Помимо уничтожения полицейских и пожарных машин, некоторые поклонники также повредили светофоры и беспрепятственно пошли на мегаполис

Болельщики " Нью-Йорк Никс " устроили погромы и повредили городское имущество после победы команды над " Сан-Антонио Спёрс " в финале плей-офф НБА . Команда из Нью-Йорка переиграла "Спёрс" в финальной серии со счетом 4-1, что сделало чемпионство для "Никс" самым ярким достижением с 1973 года.

После игры поклонники "Никс" разгромили полицейские и пожарные машины, а также школьные автобусы. В утешение этому регион перестал функционировать в полную силу. Работники утверждают, что это было частью зарплаты. Мало того, что мы словто сложные фразы с единституциональными референ

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Нью-Йорк Никс Сан-Антонио Спёрс НБА Финал Плей-Офф

 

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