Плющев критикует КХЛ: судейство, Матч звезд и отсутствие интриги

Известный хоккейный эксперт Владимир Плющев подверг критике руководство КХЛ, выразив недовольство судейством, низким уровнем интриги в играх и самонадеянными заявлениями о превосходстве лиги над НХЛ. Плющев призывает к решению реальных проблем и улучшению качества хоккея.

Владимир Плющев , известный российский хоккей ный эксперт и бывший главный тренер, высказал резкую критику в адрес руководства Континентальной хоккей ной лиги ( КХЛ ). В своих комментариях Плющев обратил внимание на то, что президент КХЛ Алексей Морозов, по его словам, хвастается отсутствием критики в адрес судейства. Эксперт подчеркнул, что такое заявление вызывает недоумение, учитывая реальное положение дел в лиге.

Плющев также коснулся высказываний других представителей руководства КХЛ, в частности вице-президента Доброхвалова, который утверждает, что Матч звезд КХЛ вызывает зависть в НХЛ. Плющев отметил, что подобные заявления кажутся ему несерьезными и оторванными от реальности. По его мнению, такая самонадеянность только усугубляет кризис в лиге. Плющев выразил усталость от темы судейства, указав на множество ошибок в каждом матче, вызванных дилетантскими экспериментами в методике арбитража. Он подчеркнул, что игнорирование проблем и отказ от их решения приведут к стагнации хоккея в России.\Плющев также затронул вопрос о Кубке Гагарина, назвав его первым раундом плей-офф с нулевой интригой. Он выразил надежду, что руководство лиги задумается над сложившейся ситуацией. Эксперт указал на необходимость более серьезного подхода к развитию хоккея, а не тратить время на пустые разговоры и самовосхваление. В своих комментариях Плющев обратил внимание на ухудшение качества хоккея, выразив сожаление о его превращении в прямолинейную беготню без должного креатива и игрового мышления. Он считает, что КХЛ упускает возможность развивать хоккей, уделяя внимание лишь формальным показателям, в то время как проблемы судейства и отсутствие интриги в играх остаются нерешенными.\Кроме того, в тексте были затронуты другие аспекты мирового хоккея. Упоминается увольнение тренера Руа из «Айлендерс», что свидетельствует о стремлении улучшить игру в обороне. Также приводятся высказывания Сергея Шумакова о современном хоккее, который, по его мнению, стал менее зрелищным и творческим. Приводятся статистические данные по игрокам НХЛ, таким как Тренин, Капризов, Свечников и Малкин, подчеркивая их достижения. Также цитируются другие хоккейные деятели, такие как Андрей Назаров, выражающий ироничное отношение к КХЛ. В заключение, Владимир Плющев призывает к более ответственному подходу к развитию хоккея, к решению реальных проблем, а не к созданию иллюзии благополучия





