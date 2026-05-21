Плющенко закрыли аккаунты в соцсети после новости о переходе сына в Азербайджан

📆5/21/2026 6:47 PM
Александр и Евгений Плющенко закрыли аккаунты в соцсети после новости о переходе сына в Азербайджан. Они считают, что родитель заслужил почитать про себя правду. "После всего, что последних несколько лет произошло с Плющанками, у масс просто нет права смириться". Выбор сделать публичное заявление - признать поступок или нет.

Александр и Евгений Плющенко закрыли аккаунты в соцсети после новости о переходе. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его сын Александр сделали приватными свои аккаунты в инстаграме.

С ГГ пока спроса нет, он ребенок, а вот папашка за последние годы такого наворотил, что заслужил почитать про себя правду. И сегодня наверняка писали от души реальные люди, а не купленные Яной мертвые души На ТВ в передаче Соловьев лайв ведущий Мардан провел опрос среди зрителей- одобряют ли они поступок Плюща с переходом его сына в Азербайджан. Результат был оглашен- 98% не одобряют!

Губерниев о школе Загитовой: «Вопрос в том, в каком качестве там будет принимать участие Алина: в образе свадебной генеральши или в роли менеджера Леонова о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Я здесь ничего такого не вижу, это ни хорошо, ни плохо, обычная ситуация Елена Вайцеховская: «Из-за смены гражданства фигуристами стала выстраиваться клубная система. Интересно, какая команда первой соберет покер, способный принести медаль ОИ Сын Плющенко о переходе в Азербайджан: «Я был и остаюсь русским.

Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны Журова о переходе сына Плющенко в А Azerbaidzhan: «Люди осудят Евгения, будут обвинять его в отсутствии патриотизма. Но спортсмены и болельщики поймут Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике.

Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание

