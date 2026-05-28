Плющенко и Ягудин снова на одном льду
📆5/28/2026 7:29 PM
Совместное шоу фигуристов Евгения Плющенко и Александра Ягудина, прошедшее в 2027 году, станет четвертьвековой годовщиной их противостояния на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Шоу пройдет в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге.

Мне кажется, ничего сверхъестественного не произошло. В фигурном катании мы давно привыкли к переходам спортсменов под другие флаги. Это обычная практика, как в футболе переход из одного клуба в другой.

Да, здесь речь идет о гражданстве, поэтому реакция более эмоциональная. Я могу понять людей. Я видел, как Саша работает на шоу, с какой отдачей выступает. Я ему в любом случае желаю удачи.

И будем болеть за него, как мы радовались успехам и Малинина, и Михаила Шайдорова. Разговоры о совместном выступлении начались параллельно с премьерными показами «Ассоль» – шоу, на котором произошло символическое примирение Медведевой и Загитовой. Говоря о возможной коллаборации, Ягудин шутливо «Что нужно сделать, чтобы я принял участие в шоу Плющенко? Написать смс-сообщение: «Привет, спишь? » Я на него отвечу: «Нет, не сплю, ждал»

