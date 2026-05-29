Плотоядная бактерия: пять случаев заражения в Флориде

В Флориде зафиксировано пять случаев заражения плотоядной бактерией Vibrio vulnificus. По данным департамента здравоохранения штата, случаи выявлены в округах Майами-Дейд, Хиллсборо, Ли, Палм-Бич и Сент-Джонс по состоянию на конец мая.

В одном из случаев 74-летний житель округа Сент-Джонс получил небольшую рану на ноге и вскоре после купания в прибрежных водах Мексиканского залива заметил стремительное ухудшение состояния: появились сильная боль, изменение цвета кожи и отек, а также поражения на руке. Уже через несколько дней он обратился за экстренной помощью, где врачи провели срочную операцию по удалению инфицированных тканей и подтвердили бактериальную природу заболевания. Несмотря на то что пациент выжил, ему потребовалась ампутация выше колена и последующая пересадка кожи.

Медицинские службы отмечают, что число заражений Vibrio vulnificus в регионе в этом году уже превышает показатели прошлого периода. Специалисты предупреждают о росте риска в теплые месяцы, когда бактерия активнее распространяется в морской воде. По официальным данным за последние три года, во Флориде было зарегистрировано 161 случай инфекции и 35 летальных исходов.





