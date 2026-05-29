Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Плотоядная бактерия: пять случаев заражения в Флориде

Здоровье News

Плотоядная бактерия: пять случаев заражения в Флориде
Плотоядная БактерияVibrio VulnificusЗаражение
📆5/29/2026 10:57 PM
📰aifonline
52 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 41% · Publisher: 68%

В Флориде зафиксировано пять случаев заражения плотоядной бактерией Vibrio vulnificus. Медицинские службы предупреждают о росте риска в теплые месяцы.

В Флориде зафиксировано пять случаев заражения плотоядной бактерией Vibrio vulnificus. По данным департамента здравоохранения штата, случаи выявлены в округах Майами-Дейд, Хиллсборо, Ли, Палм-Бич и Сент-Джонс по состоянию на конец мая.

В одном из случаев 74-летний житель округа Сент-Джонс получил небольшую рану на ноге и вскоре после купания в прибрежных водах Мексиканского залива заметил стремительное ухудшение состояния: появились сильная боль, изменение цвета кожи и отек, а также поражения на руке. Уже через несколько дней он обратился за экстренной помощью, где врачи провели срочную операцию по удалению инфицированных тканей и подтвердили бактериальную природу заболевания. Несмотря на то что пациент выжил, ему потребовалась ампутация выше колена и последующая пересадка кожи.

Медицинские службы отмечают, что число заражений Vibrio vulnificus в регионе в этом году уже превышает показатели прошлого периода. Специалисты предупреждают о росте риска в теплые месяцы, когда бактерия активнее распространяется в морской воде. По официальным данным за последние три года, во Флориде было зарегистрировано 161 случай инфекции и 35 летальных исходов. Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова раскрыла, как защититься от смертельной лихорадки в РФ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Плотоядная Бактерия Vibrio Vulnificus Заражение Флориде США

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Минздрав Флориды: После ураганов 13 человек погибли от инфекции Vibrio vulnificusМинздрав Флориды: После ураганов 13 человек погибли от инфекции Vibrio vulnificusВо Флориде зафиксирован рост случаев заражения опасной бактерией Vibrio vulnificus, что связывается с последствиями недавних ураганов. По данным Министерства здравоохранения штата, инфекцией заразились 74 человека, 13 из которых скончались.
Read more »

Туристов в Турции предупредили о риске заражения вызывающей холеру бактериейТуристов в Турции предупредили о риске заражения вызывающей холеру бактериейТуристов в Турции предупредили о риске заражения опасной бактерией Vibrio, вызывающей холеру. Об этом пишет местное издание Milliyet
Read more »

Вот холера! Вода у берегов Турции заражена опасными бактериямиВот холера! Вода у берегов Турции заражена опасными бактериямиКурорты Турции могут обернуться не только райским отдыхом, но и риском для здоровья — у побережья страны выявлены опасные бактерии Vibrio, способные вызывать холеру и тяжелейшие кишечные инфекции.
Read more »

Поедающая плоть бактерия захватила пляжи одной страныПоедающая плоть бактерия захватила пляжи одной страныВ прибрежных штатах США участились случаи заражения плотоядными бактериями Vibrio vulnificus. Об этом сообщает Tribune
Read more »

Шесть человек погибли в США из-за плотоядных бактерий в устрицахШесть человек погибли в США из-за плотоядных бактерий в устрицахВсего Vibrio vulnificus из устриц заразились 34 человека.
Read more »

Врач оценил риск заражения турецкими бактериями на российском берегу Черного моряВрач оценил риск заражения турецкими бактериями на российском берегу Черного моряВрач Зыкова: данных о бактериях рода Vibrio на побережье Черного моря нет
Read more »



Render Time: 2026-05-30 01:57:43