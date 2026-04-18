Плей-офф КХЛ-2026: антирекорд по матчам и отсутствие седьмых игр

Впервые с 2017 года в плей-офф КХЛ не было сыграно ни одной седьмой игры, а общее количество матчей в первых двух раундах стало антирекордом. Эксперты и участники обсуждают возможные причины и влияние этих событий на интригу турнира.

Розыгрыш Кубка Гагарина 2026 года уже привлек внимание не только своей драматичностью, но и статистическими показателями, которые заставляют задуматься о развитии плей-офф Континентальной хоккей ной лиги. После завершения первых двух раундов турнира было сыграно 58 матчей. Этот показатель стал новым антирекорд ом для этапа плей-офф , где серии проводятся до четырех побед. Предыдущий антирекорд был установлен в сезоне 2020/21, когда на аналогичной стадии было сыграно 60 игр.

Стоит отметить, что в первые годы существования лиги, а именно в сезоне 2008/09, серии первого и второго раундов игрались до трех побед, а в сезоне 2009/10 такой формат применялся только в первом раунде. Нынешний плей-офф выделяется еще одной любопытной особенностью: впервые с 2017 года ни один матч на первых двух стадиях не завершился седьмой игрой. В плей-офф 2017 года на этих стадиях было сыграно 61 матч, и ни одна серия не потребовала максимального количества встреч. Такое обилие коротких серий, завершающихся досрочно, вызывает вопросы об интриге и зрелищности матчей. Однако, как говорится, нет худа без добра. Спад в уровне конкуренции на ранних стадиях может символизировать возвращение к эпохе классических противостояний, которые формировались на стыке веков. К таким традиционно сильным командам, способным подарить болельщикам незабываемые баталии, относятся такие гранды отечественного хоккея, как «Ак Барс», «Авангард» и «Локомотив», а также легендарное московское «Динамо» с его богатой историей. Эти клубы всегда были в центре внимания болельщиков и журналистов, и их противостояния часто становились определяющими в борьбе за главный трофей. Возможно, нынешний плей-офф, несмотря на статистические рекорды, заложит основу для новых захватывающих историй и возродит интерес к многолетним соперничествам, которые являются неотъемлемой частью хоккейной культуры. При этом, в рамках плей-офф также прозвучали мнения известных личностей из мира хоккея, касающиеся различных аспектов игры и карьеры игроков. Так, Вячеслав Быков, комментируя возможное возвращение к тренерской работе, отметил, что сейчас для него приоритетом является семья, но в будущем не исключает такой возможности. Он также высказался о возможном назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера московского «Динамо», подчеркнув его опыт работы с командами КХЛ и отметив, что это было бы интересным развитием событий. Губернатор Нижегородской области, Глеб Никитин, выразил гордость за команду «Торпедо», отметив их сильный характер и успешное прохождение сезона. В НХЛ, тем временем, игроки оценивают потенциал своих коллег. Так, по мнению многих игроков, Тайлер Макар мог бы успешно проявить себя в роли форварда, набрав 36,3% голосов. Также были отмечены Куинн Хьюз и Эрик Карлссон. Эксперты TSN составили рейтинг лучших игроков НХЛ, где первое место занял Коннор Макдэвид, за ним следуют Нэтан Маккиннон и Никита Кучеров. В список также попали Коннор Селебрини, Андрей Василевский, Кирилл Капризов и Игорь Сорокин. Тренер Андрей Скабелка высоко оценил игру Окулова, назвав его мастером, который смог перезапустить свою карьеру в «Авангарде». Игроки «Ак Барса» Алексей Маклюков и Александр Корбкин поделились своими мыслями о предстоящих матчах, отмечая боевой дух команды и важность командной игры в плей-офф. Фетисов прокомментировал слова Александра Овечкина о возможном двухлетнем контракте, предположив, что решение по его будущему уже принято. Эти высказывания отражают многогранность хоккейного мира, где наряду с рекордными статистическими показателями, не утихают дискуссии о будущем лиги, карьерах игроков и тренерских решениях





