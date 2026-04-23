Пламен Константинов прокомментировал поражение от «Зенита» и травму Симеона Николова

Главный тренер «Динамо» Москва Пламен Константинов подвел итоги второго матча бронзовой серии с «Зенитом», рассказал о состоянии травмированного Симеона Николова и перспективах его восстановления.

Главный тренер волейбол ьного клуба «Динамо» Москва Пламен Константинов проанализировал итоги второго матча бронзовой серии чемпионата России против петербургского «Зенита», завершившегося поражением его команды. Константинов отметил, что ожидал упорной борьбы и ответной реакции от соперника, что и произошло.

Он подчеркнул, что «Зенит» продемонстрировал сильное желание победить, что вполне закономерно в столь важных играх. Тренер отметил, что обе команды боролись до конца, но в итоге победа досталась «Зениту», и он поздравил соперника с заслуженным триумфом. Константинов также выразил уверенность, что его команда продолжит бороться и не сдастся. Особое внимание в комментарии Константинова было уделено травме болгарского доигровщика Симеона Николова, который получил повреждение во время матча.

По предварительному диагнозу медицинского штаба, у Николова либо разрыв, либо надрыв мышцы. В связи с этим было принято решение не рисковать здоровьем игрока и не выпускать его на площадку. Константинов признался, что не может точно предсказать, успеет ли Николов восстановиться к следующему матчу, отметив, что он не обладает даром предвидения, даже несмотря на свое болгарское происхождение, как и знаменитая прорицательница Ванга. Для точной оценки степени тяжести травмы планируется проведение МРТ и УЗИ.

Константинов пояснил, что в случае разрыва мышцы восстановление займет значительное время, и Николов, скорее всего, не сможет принять участие в домашних матчах. Однако, если повреждение окажется менее серьезным – микронадрывом, то у игрока появятся шансы на скорейшее возвращение в строй. Состав команды, вышедший на площадку в этом матче, включал в себя таких игроков, как Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов и Кривитченко.

Каждый из них внес свой вклад в игру, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно для победы. Константинов подчеркнул важность анализа ошибок, допущенных командой в ходе матча, и проведения работы над улучшением игры. Он отметил, что бронзовая серия – это серьезное испытание, требующее максимальной концентрации и самоотдачи от каждого игрока. Тренер выразил надежду, что команда сможет извлечь уроки из поражения и достойно выступить в следующих матчах.

Он также поблагодарил болельщиков за поддержку и заверил, что команда приложит все усилия, чтобы порадовать их победами. Константинов добавил, что несмотря на травму Николова, в команде есть другие игроки, способные достойно заменить его и внести свой вклад в успех команды. Он подчеркнул, что «Динамо» Москва – это сплоченный коллектив, который готов к любым трудностям и вызовам. В заключение Константинов еще раз поздравил «Зенит» с победой и пожелал им удачи в дальнейших матчах серии.

Он также выразил уверенность, что борьба за бронзовые медали будет напряженной и интересной до самого конца





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines