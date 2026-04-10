Питтсбург Пингвинз выходит в плей-офф: Возвращение спустя четыре года

Питтсбург Пингвинз обеспечил себе место в плей-офф НХЛ, обыграв Нью-Джерси Дэвилз. Команда впервые за четыре года вышла в кубковую стадию, обеспечив себе второе место в Столичном дивизионе.

В преддверии матча с «Нью-Джерси» сомнений в выходе «Питтсбурга» в плей-офф почти не оставалось. Математические прогнозы перед стартом игрового дня сулили «пингвинам» более 99% вероятности попадания в кубковую стадию. Лишь чудо, крайне неудачная игра команды и одновременный взлет конкурентов могли бы лишить «Питтсбург» права на участие в плей-офф .

Основной задачей для «Питтсбурга» в игре с «Нью-Джерси» было увеличить отрыв от «Филадельфии», занимавшей третье место в дивизионе, чтобы обеспечить себе домашнюю площадку в первом раунде плей-офф. Начало встречи в Ньюарке оказалось непростым. Хозяева льда сразу же нанесли семь бросков в створ ворот, не получив ответа от соперника, однако «Питтсбург» зарекомендовал себя командой, умеющей выбираться из сложных ситуаций. В этот раз «пингвины» открыли счет уже с первой же попытки, направив шайбу в створ. Комбинация Летанга и Чинахова привела к результативному броску Раста, который не оставил шансов вратарю. Команда продолжила наращивать преимущество во втором периоде, решив исход матча всего за девять секунд. Малкин сделал передачу на Новака, и тот, метко бросив, отправил шайбу в ближний угол. Этот пас позволил Евгению Малкину набрать свое 60-е очко в сезоне, став вместе с Кросби и Малкиным первой парой игроков, набравших по 60 очков в сезоне, когда обоим к началу чемпионата было больше 38 лет. Спустя девять минут Чинахов после великолепной передачи Райана Ши забросил победную шайбу, также в ближний угол, закрепив успех команды.





Питтсбург Пингвинз НХЛ Плей-Офф Хоккей Малкин Кросби

