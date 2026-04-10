Питтсбург Пингвинз выходит в плей-офф НХЛ, обеспечив себе второе место в дивизионе

Питтсбург Пингвинз официально квалифицировался в плей-офф НХЛ после победы над Нью-Джерси Дэвилз, обеспечив себе второе место в Столичном дивизионе и прервав четырехлетнюю серию неудач. Евгений Малкин набрал 60 очков в сезоне, став частью уникального достижения в истории лиги.

В преддверии матча с «Нью-Джерси» сомнений в выходе «Питтсбурга» в плей-офф почти не оставалось. Математические шансы «пингвинов» на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли оценивались экспертами как крайне высокие, превышающие 99%. Для того чтобы «Питтсбург» упустил путёвку, требовались бы поистине невероятные обстоятельства: провал в игре со стороны ключевых игроков, таких как Мьюз, и выдающаяся результативность конкурентов.

Основной задачей для «Питтсбурга» в этом матче было не только обеспечить себе участие в плей-офф, но и увеличить отрыв от «Филадельфии», занимающей третье место в Столичном дивизионе, чтобы обеспечить себе преимущество домашней площадки в первом раунде. Желание начать плей-офф на своей арене, несомненно, было мощным мотиватором для команды. Игра, однако, началась для «пингвинов» непросто. Хозяева льда, «Нью-Джерси», сразу же продемонстрировали агрессивный настрой, нанеся семь безответных бросков в створ ворот. Но «Питтсбург», известный своей стойкостью и способностью выходить из сложных ситуаций, быстро перехватил инициативу и показал свой характер. С первых минут стало понятно, что команда настроена решительно бороться за победу и выход в плей-офф.\Первый период сложился для «Питтсбурга» достаточно удачно. Команда продемонстрировала эффективную игру в атаке, сумев открыть счёт уже с первой же попытки, отправив шайбу в ворота соперника. Летанг и Чинахов быстро и слаженно разыграли комбинацию, выведя Раста на выгодную позицию для броска, и тот хладнокровно реализовал свой шанс. Этот гол стал важным сигналом для команды, придав уверенности и зарядив энергией. Во втором периоде «пингвины» продолжили наращивать своё преимущество, продемонстрировав высокий уровень мастерства и командной работы. За девять секунд до сирены, решив исход матча, Малкин сделал короткую передачу на Новака, и тот, метко бросив, отправил шайбу в ближний угол ворот. Эта результативная передача принесла Евгению Малкину его шестидесятое очко в сезоне, сделав его, вместе с Кросби и Малкиным, частью уникального достижения: впервые в истории НХЛ два игрока, которым к началу сезона было больше 38 лет, набрали вместе по 60 очков. Это свидетельствовало о выдающемся долголетии и высоком уровне игры этих легендарных хоккеистов. После этого Чинахов, получив великолепную передачу от Райана Ши, забросил решающую шайбу в тот же ближний угол, укрепив преимущество «Питтсбурга» и практически гарантировав команде выход в плей-офф.\Триумфальная победа в матче с «Нью-Джерси» стала для «Питтсбурга» историческим моментом. Команда официально оформила выход в плей-офф, прервав четырёхлетнюю серию неудач. Второе место в Столичном дивизионе, которое «пингвины» обеспечили себе, стало заслуженной наградой за упорство, профессионализм и стремление к победе. Это достижение является результатом слаженной работы всей команды, от тренеров до игроков, которые показали высокий уровень подготовки, тактики и командного духа. Болельщики «Питтсбурга» ликовали, ведь их любимая команда снова в плей-офф, и теперь у них есть все основания надеяться на успешное выступление в борьбе за Кубок Стэнли. Команда доказала, что способна преодолевать трудности, бороться до конца и добиваться поставленных целей. Эта победа – важный этап в развитии команды и отличный задел на будущее, ведь впереди у «Питтсбурга» – новые вызовы и большие свершения





Питтсбург Пингвинз НХЛ Плей-Офф Евгений Малкин Хоккей

