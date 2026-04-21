Питтсбург на грани краха: Филадельфия захватывает инициативу в серии Кубка Стэнли

Питтсбург Пингвинз провалили стартовые матчи серии Кубка Стэнли против Филадельфии Флайерз, оказавшись в критической ситуации после двух сухих поражений подряд.

Старт розыгрыша Кубка Стэнли принес болельщикам неожиданные результаты, среди которых провал Питтсбург Пингвинз стал главной темой для обсуждения в хоккей ном сообществе. Несмотря на уверенное завершение регулярного чемпионата и преимущество домашнего льда в противостоянии с Филадельфией Флайерз, подопечные Дэна Мьюза оказались абсолютно не готовы к жесткому темпу плей-офф.

Первая игра серии продемонстрировала глубокий игровой кризис Питтсбурга: команда выглядела медленной, предсказуемой и неспособной навязать борьбу своим принципиальным соперникам. Единственная шайба, заброшенная в концовке матча, лишь подчеркнула безнадежность ситуации, так как к тому моменту исход встречи уже был фактически предрешен в пользу гостей. Команда Рика Токкета, напротив, продемонстрировала выдающуюся дисциплину и отличную тактическую подготовку. Огромную роль в успехах Флайерз сыграл 19-летний новичок Портер Мартон, чьи снайперские навыки и уверенность в решающие моменты матчей стали откровением для экспертов. Именно Мартон стал ключевой фигурой в обоих матчах, открыв счет и создав необходимое психологическое преимущество для своей команды. Во втором матче серии, который прошел в крайне напряженной борьбе, Мартон вновь проявил себя как хладнокровный исполнитель, добив шайбу в ворота Стюарта Скиннера после неудачного броска Трэвиса Конечны. Этот гол задал тон всей встрече и заставил Питтсбург нервничать, что привело к еще большим ошибкам в их действиях. Особое внимание стоит уделить игре спецбригад, где Филадельфия выглядела на голову сильнее оппонента. Питтсбург провалил реализацию численного преимущества, раз за разом натыкаясь на грамотную оборону соперника. Настоящим бенефисом стало меньшинство Флайерз, где Оуэн Типпетт проявил выдающееся мастерство, не просто нейтрализовав атаку Пингвинов, но и организовав результативный выпад. Его передача на Гарнета Хэтэуэя стала образцово-показательной. В концовке второй встречи, когда Питтсбург отчаянно пытался спасти матч и снял вратаря, Филадельфия грамотно воспользовалась пространством, и Люк Гленденинг установил окончательный счет 3:0. Теперь Пингвинам предстоит непростой выезд в Филадельфию, где их шансы на спасение серии выглядят минимальными, а риск вылететь из турнира со счетом 0:4 стал вполне реальной перспективой, грозящей перерасти в катастрофу для организации





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

