Питание во время подготовки к экзаменам: советы эксперта

Эксперт рассказывает о правильном питании для поддержания работоспособности в период интенсивной умственной нагрузки.

Период подготовки к экзаменам - это не только интеллектуальная нагрузка, но и комплексное испытание для организма. Меняется режим дня, возрастает уровень стресса, учащаются перекусы на бегу.

В таких условиях питание может стать одним из факторов, который помогает поддерживать работоспособность без перегрузок. Об этом Life.ru рассказала эксперт программы лояльности X5 Клуб Арина Самойлова. Одна из распространённых ошибок - питание по ситуации. Пропуск приёмов пищи, замена полноценных блюд сладостями или быстрыми перекусами приводит к колебаниям уровня энергии и снижению концентрации.

Даже в режиме подготовки к экзаменам важно находить время и силы на организацию сбалансированного питания. Систематические пропуски завтрака или обеда могут вызвать резкие скачки сахара в крови, что негативно сказывается на способности усваивать информацию. Кроме того, привычка заменять воду сладкими напитками или кофе приводит к обезвоживанию, которое усиливает утомляемость. Эксперт подчеркивает, что для поддержания высокой продуктивности необходимо уделять внимание не только количеству, но и качеству потребляемой пищи.

Для повышения работоспособности подходят продукты, обеспечивающие медленное высвобождение энергии, то есть сложные углеводы. Добавьте в рацион цельнозерновые крупы, такие как овсянка, гречка, бурый рис, а также фрукты и овощи. Такая основа помогает дольше сохранять чувство сытости и поддерживать производительность в течение дня. В период интенсивной умственной нагрузки важно обеспечить организм необходимыми нутриентами.

Большинство из них можно получать напрямую из пищи без дополнительных биологически активных добавок. Обратите внимание на регулярное потребление жирной рыбы, которая является поставщиком омега-3 кислот, яиц, богатых холином, связанным с когнитивными функциями, и ягод, содержащих природные антиоксиданты. Недостаток жидкости напрямую влияет на концентрацию и уровень усталости. При этом многие заменяют воду кофе или сладкими напитками, чтобы поднять уровень энергии.

Кофеин и сахар способны дать быстрый заряд сил, однако длится он от 30 минут до 2 часов, после чего наступает резкий спад энергии, вялость и апатия. Поэтому оптимальный вариант - поддерживать регулярное потребление чистой воды в течение дня, не заменяя её альтернативными напитками. Существует простая формула расчёта персональной нормы воды в сутки: 31 миллилитр на килограмм веса для женщин и 35 миллилитров на килограмм веса для мужчин.

При этом отказываться от кофе, соков и газировок не стоит, но нужно внимательно следить за умеренностью их потребления и ни в коем случае не заменять ими приёмы пищи. Во время подготовки к экзаменам перекусы становятся частью режима. Важно, чтобы они не перегружали рацион лишними калориями и сахаром. Лучше делать ставку на протеиновые снеки.

Достаточное количество белка в рационе связано с поддержанием когнитивных функций и ощущением сытости. Это особенно важно, когда нет возможности планировать три полноценных приёма пищи в день. Обратите внимание на йогурты без добавленного сахара, сыры, орехи, мясо и птицу. Среди растительных вариантов - киноа, тофу и бобовые.

В период высокой занятости особенно важно снижать количество бытовых решений, в том числе связанных с питанием. Один из самых практичных подходов - планировать меню на несколько дней вперёд. Это позволяет не тратить время на ежедневные раздумья о том, что приготовить, ускоряет процесс фуд-шопинга и помогает избегать спонтанных покупок. Дополнительно стоит заранее сформировать запас простых и полезных снеков - не чипсов, а протеиновых батончиков, не мармелада, а творожных сырков.

В дни с особенно высокой нагрузкой часть приёмов пищи можно упростить, периодически заменяя их на готовые блюда с понятным составом. Необязательно заказывать еду из ресторанов и выходить за рамки бюджета, можно брать приготовленную еду в супермаркетах без маркетинговой наценки. Поддержка продуктивности в период экзаменов - это не только вопрос дисциплины, но и результат системного подхода к питанию. Сбалансированный рацион, регулярность приёмов пищи и разумное планирование помогают сохранить концентрацию и снизить уровень стресса





