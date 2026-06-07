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Писарев: мотивация у игроков сборной России на высоте, несмотря на изоляцию

Спорт News

Писарев: мотивация у игроков сборной России на высоте, несмотря на изоляцию
Сборная РоссииФутболНиколай Писарев
📆6/7/2026 8:21 AM
📰РИА Новости
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Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев заявил, что у футболистов национальной команды нет проблем с мотивацией. После победы над Буркина-Фасо (3:0) он подчеркнул важность товарищеских матчей для подготовки к возвращению в международные турниры.

Главный тренер молодежной сборной России по футбол у Николай Писарев заявил, что у игроков национальной команды нет проблем с мотивацией, несмотря на отстранение от международных турниров.

В товарищеском матче, прошедшем на стадионе в Москве, сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счетом 3:0. Эта победа прервала безголевую серию россиян, длившуюся 200 минут. Первый гол забил Арсен Захарян, второй - Константин Тюкавин, третий - Иван Обляков. Игра прошла при полных трибунах, болельщики активно поддерживали команду.

Писарев отметил, что такие товарищеские матчи крайне важны для поддержания игрового тонуса. Мы не можем позволить себе закисать, - сказал тренер. Впереди чемпионат мира, но он проходит мимо нас. Ребята это чувствуют, но они профессионалы.

Каждая игра - это возможность доказать свою состоятельность. Соперник из Буркина-Фасо показал хороший уровень, особенно их легионеры, выступающие в европейских клубах. Один из них, как упомянул Писарев, стоит 75 миллионов евро, но даже он не всегда попадает в основной состав своей команды. Это показывает, насколько высока конкуренция в мировом футболе.

Победа над Буркина-Фасо стала второй для сборной России в последних шести матчах. Ранее команда дважды сыграла вничью и потерпела два поражения. Писарев подчеркнул, что результата важны, но главная цель - подготовка к возвращению в международные соревнования. Рано или поздно мы вернемся, и к этому моменту у нас должна быть боеспособная сборная.

Мы должны быть готовы конкурировать с лучшими командами мира. Для этого мы используем каждую товарищескую встречу, чтобы наигрывать связи и проверять новичков. Эксперты отмечают, что сборная России постепенно набирает форму. Тренерский штаб уделяет большое внимание физической подготовке и тактике.

В матче с Буркина-Фасо команда выглядела уверенно, особенно в атаке. Защита также действовала надежно, не позволив сопернику создать серьезных моментов. Писарев похвалил игроков за самоотдачу и дисциплину. Мы видим прогресс, но работы еще много.

Каждый матч дает нам пищу для размышлений. Будем продолжать в том же духе. Болельщики с нетерпением ждут следующих игр сборной. В планах - провести еще несколько товарищеских матчей до конца года.

Возможно, соперниками станут команды из Азии и Африки. Российский футбольный союз ведет переговоры с несколькими федерациями. Главное - не останавливаться на достигнутом и продолжать развиваться. Для игроков сборной это уникальная возможность проявить себя в условиях отсутствия официальных турниров.

Многие из них получают ценный опыт, играя против сильных соперников. Как сказал Писарев, мы должны быть готовы к любым вызовам. Футбол не стоит на месте, и сборная России должна соответствовать современным требованиям

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РИА Новости /  🏆 16. in RU

Сборная России Футбол Николай Писарев Товарищеский Матч Буркина-Фасо

 

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