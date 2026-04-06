Пинчук интересен клубам НХЛ, Варламов и Романов вернулись к тренировкам, Ярушин о рекордах Овечкина и другие новости

📆4/6/2026 9:27 PM
Обзор новостей из мира хоккея: интерес НХЛ к Виталию Пинчуку, возвращение Варламова и Романова, комментарии Ярушина, Козлова, генменеджеров клубов и игроков.

Виталий Пинчук , нападающий минского «Динамо», привлек внимание более 15 клубов НХЛ . Форвард, набравший 66 очков в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ , не был задрафтован НХЛ и может подписать контракт с любой командой лиги на правах свободного агента. Это открывает для него широкие перспективы и возможность выбора наиболее подходящего варианта для продолжения карьеры в Северной Америке.

Пинчук продемонстрировал впечатляющую результативность в минувшем сезоне КХЛ, набрав 66 (31+35) очков при показателе полезности «+21». В плей-офф его результативность несколько снизилась, составив 3 (1+2) балла в 4 матчах. Помимо спортивных достижений, в новостях упоминаются высказывания Пинчука о поддержке со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко. В частности, после тренировки «Динамо» он отметил, что вся страна поддерживает команду, воспринимая ее как народную. Пинчук также поделился впечатлениями от матча, который посетил президент, подчеркнув, что команда ощущала повышенную ответственность и стремилась добиться победы. Президент хоккейного клуба «Динамо» заявил о готовности взять на себя ответственность за результаты команды и обсудить с акционерами проблемы, связанные с нестабильностью состава и нехваткой собственных воспитанников. Ситуация в клубе, безусловно, требует тщательного анализа и принятия стратегических решений для улучшения результатов. В других новостях отмечается возвращение к тренировкам с «Айлендерс» вратаря Варламова и защитника Романова после восстановления от травм. Также в новостях освещены мнения игроков и экспертов о различных аспектах хоккейной жизни. Ярушин поделился своим мнением о рекордах Овечкина, выразив уверенность в его достижениях и подчеркнув вклад российского хоккеиста в популяризацию спорта. Вячеслав Козлов прокомментировал ситуацию с игроком Комтуа, объяснив свои слова о его чрезмерной эмоциональности. Ярушин также предложил провести праздник в Челябинске, посвященный вратарю Дриджеру. Генеральный менеджер «Авангарда» выразил удовлетворение новым контрактом с Потуральски, отметив его вклад в команду. Люзенков высказался о травме Бека, выразив сомнения в серьезности повреждения. Ремпал рассказал о планах «Салавата Юлаева» на реванш в матче с «Локомотивом». Вячеслав Козлов поделился своим опытом работы главным тренером, подчеркнув сложность этой должности. Каменев прокомментировал ситуацию в СКА под руководством Ларионова и отметил работу тренера Никитина. Генеральный директор «Динамо» высказался о желании Моторыгина играть в НХЛ. Каменский прокомментировал результативность Панарина в «Кингс», отметив его лидерские качества

