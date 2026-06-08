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Пигментные пятна на коже: когда обращаться к врачу

Здоровье News

Пигментные пятна на коже: когда обращаться к врачу
Пигментные ПятнаВрач-ОнкологОбследование
📆6/8/2026 1:16 AM
📰lifenews_ru
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Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе рассказала о случаях, когда пигментные пятна на коже могут быть поводом для дополнительного обследования. Она объяснила, как определить, когда пигментация может быть связана с заболеваниями и как правильно обращаться к врачу.

Пигментные пятна на коже у пожилых людей нередко списывают на возрастные изменения. Однако не всегда такие образования оказываются безобидными. Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе в беседе с Life.ru объяснила, в каких случаях пигментация может быть поводом для дополнительного обследования.

Старческие пятна действительно появляются у многих людей с возрастом. Но это не универсальное правило. Если присмотреться, у многих пожилых людей кожа остаётся достаточно чистой. Одни пятна создают лишь эстетические неудобства, другие могут указывать на определённые нарушения в организме

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Пигментные Пятна Врач-Онколог Обследование Заболевания

 

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