Петросян, Медведева и Трусова готовятся к туру Этери Тутберидзе: образы, программы и ожидания

Фигуристки Аделия Петросян, Евгения Медведева и Александра Трусова рассказали о своих программах и подготовке к предстоящему туру команды Этери Тутберидзе. Петросян выступит в образе Жасмин и с олимпийской программой, Медведева поделилась забавной историей о выборе номера, а Трусова обсудила возможное сотрудничество с Ришо.

Аделия Петросян , трехкратная чемпионка России, поделилась своими впечатлениями от подготовки к предстоящему тур у команды Этери Тутберидзе , рассказав о своих новых программах и образах. Фигуристка исполнит два совершенно разных номера: один в образе певицы Жасмин , а другой – свою знаменитую олимпийскую короткую программу под музыку Майкла Джексона.

Петросян выразила удивление тем, насколько быстро тренерский штаб прислушался к ее пожеланиям и предложениям. Она отметила, что образ Эсмеральды, который она использовала ранее, больше подходит для соревнований, в то время как Жасмин – это более зрелищный и показательный номер, предназначенный для гала-выступлений и шоу. Она подчеркнула, что работа над образом Жасмин принесла ей огромное удовольствие и позволила по-новому взглянуть на свое катание. Петросян также рассказала о невероятной поддержке зрителей, которую она ощущает во время выступления в костюме Майкла Джексона.

По ее словам, каждый раз, выходя на лед в этом образе, она вспоминает о своей олимпийской программе и стремится повторить тот же уровень исполнения. Эмоциональная связь с музыкой и образом помогает ей раскрыться на льду и подарить зрителям незабываемые впечатления. Она призналась, что испытывает волнение и ответственность, но в то же время чувствует прилив энергии и вдохновения. Подготовка к туру проходит в напряженной, но дружественной атмосфере, где каждая фигуристка поддерживает другую и делится опытом.

Особое внимание уделяется деталям костюмов и хореографии, чтобы создать максимально эффектное и запоминающееся шоу. Петросян уверена, что этот тур станет ярким событием в мире фигурного катания и подарит зрителям множество положительных эмоций. Она также выразила надежду на то, что ее выступления вдохновят молодых фигуристов на новые достижения и помогут им поверить в свои силы. В целом, Аделия Петросян полна энтузиазма и готова к новым вызовам, которые ждут ее в предстоящем туре.

Она уверена, что вместе с командой Этери Тутберидзе они смогут создать настоящее волшебство на льду. Евгения Медведева, также входящая в команду Этери Тутберидзе, поделилась забавной историей о подготовке своего номера под названием «Невеста». Она рассказала, что ее тренер, Даниил Глейхенгауз, предложил ей один вариант программы, но Этери Георгиевна заранее предупредила его, что Медведева, скорее всего, отклонит это предложение. Эта ситуация вызвала улыбку у Медведевой и показала ее характерный юмор и прямолинейность.

Она отметила, что Этери Георгиевна хорошо ее знает и предвидит ее реакцию на различные предложения. Медведева также подчеркнула, что она ценит мнение своих тренеров и всегда готова выслушать их советы, но в конечном итоге принимает решения самостоятельно. Она призналась, что работа над номером «Невеста» проходит в творческой атмосфере, где она может экспериментировать и искать новые решения. Медведева также рассказала о своей любви к музыке и ее влиянии на ее катание.

Она отметила, что выбор музыки – это очень важный этап подготовки программы, который определяет ее настроение и стиль. Медведева также выразила благодарность своим поклонникам за их поддержку и веру в нее. Она призналась, что их поддержка придает ей сил и вдохновения. В целом, Медведева полна оптимизма и готова к новым вызовам, которые ждут ее в предстоящем туре.

Она уверена, что вместе с командой Этери Тутберидзе они смогут создать незабываемое шоу. Она также выразила надежду на то, что ее выступления вдохновят молодых фигуристов на новые достижения и помогут им поверить в свои силы. Медведева подчеркнула, что фигурное катание – это не только спорт, но и искусство, которое требует от спортсмена не только физической подготовки, но и творческого подхода. Александра Трусова, известная своей сложной технической подготовкой, рассказала о своем сотрудничестве с канадским хореографом Ше-Линн Бурн (Ришо).

Она отметила, что они поддерживают связь и обсуждают возможные варианты сотрудничества, но в настоящее время существуют определенные трудности, связанные с визовыми вопросами. Трусова выразила надежду на то, что им удастся преодолеть эти трудности и начать совместную работу. Она также поделилась своим восторгом от нового окрашивания волос, которое, по ее мнению, особенно хорошо смотрится на весеннем солнце. Этот небольшой момент показывает ее позитивный настрой и любовь к красоте.

Трусова также рассказала о своей подготовке к туру и о том, как она работает над улучшением своих программ. Она отметила, что уделяет особое внимание деталям и стремится к тому, чтобы каждое ее движение было отточено до совершенства. Трусова также подчеркнула важность командной работы и поддержки со стороны тренеров и партнеров. Она призналась, что чувствует себя частью большой и дружной семьи.

В целом, Александра Трусова полна энтузиазма и готова к новым вызовам, которые ждут ее в предстоящем туре. Она уверена, что вместе с командой Этери Тутберидзе они смогут создать настоящее волшебство на льду. Она также выразила надежду на то, что ее выступления вдохновят молодых фигуристов на новые достижения и помогут им поверить в свои силы. Трусова подчеркнула, что фигурное катание – это ее страсть и призвание, и она готова посвятить свою жизнь этому виду спорта





