Петров пост 2026: даты, правила и рекомендации Русской православной церкви

Подробный обзор Петрова поста 2026 года: когда начинается и заканчивается, какие продукты разрешены, а какие запрещены. Особое внимание уделено употреблению рыбы и морепродуктов, а также традиционным рекомендациям по уходу за могилами и обращению с деревянными крестами.

В 2026 году православные верующие будут соблюдать Петров пост, также известный как Апостольский, с 8 июня по 11 июля включительно. Этот период завершается накануне праздника в честь апостолов Петра и Павла, который отмечается 12 июля.

Петров пост традиционно считается не самым строгим, однако основное требование заключается в полном отказе от мясных, яичных и молочных продуктов. Разрешается употребление рыбы, но не ежедневно: её можно есть по субботам и воскресеньям, в понедельник (за исключением 8 июня), во вторник (кроме 30 июня) и в четверг ( кроме 18 и 25 июня). В те дни, когда рыба разрешена, также допустимы морепродукты. Иногда морепродукты употребляют и в другие дни, если блюдо готовится с растительным маслом.

В 2026 году такие дни включают 12, 17, 18, 24, 25 июня, а также 1, 8 и 10 июля. Помимо вопросов питания, Русская православная церковь дала рекомендации по уходу за могилами и обращению с временными деревянными крестами. При установке постоянного памятника старый крест нельзя выбрасывать в мусор: его следует либо закопать на том же месте, либо сжечь, а пепел разоспать на могиле в форме креста





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