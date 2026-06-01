Петер Мадьяр намерен отстранить президента Шуйока от должности

Новый венгерский премьер Петер Мадьyar угрожает юридическими процедурами президенту Тамашу Шуйоку, который отказывается уходить в отставку. Эта ситуация развивается после смены власти в стране, когда партия "Тиса" победила на выборах, положив конец 16-летнему правительству Виктора Орбана.

В понедельник, 1 июня новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьyar высказал намерение избавиться от президента страны Тамаша Шуйока, заявив, что если тот не уйдет добровольно, правительство инициирует юридические процедуры по его отстранению.

Мадьяр подчеркнул, что пост президента не является личной собственностью Шуйока, экс-премьера Виктора Орбана или какой-либо партии. Он посетил главу государства для обсуждения, среди прочего, его ответственности перед обществом. Напомним, что ранее Шуйок объявил о намерении оставаться в должности до конца срока в 2029 году. Петер Мадьяр возглавил правительство 9 мая после победы своей партии "Тиса" на парламентских выборах, положившей конец 16-летнему правлению Орбана.

Президент Венгрии обладаетцеремониальными полномочиями, включая право вето и возможность обращения в конституционный суд, что теоретически может замедлять законодательный процесс. В контексте смены власти аналитики обсуждают последствия для европейской политики, отношений с Россией и поддержки Украины. Отдельным темой стало продление запрета на агроимпорт из Украины новым правительством, что вызвало критику Еврокомиссии как нарушение торгового соглашения ЕС с Киевом





