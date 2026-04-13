Петер Мадьяр из "Тисы" о вступлении Украины в ЕС, финансовой помощи и ограничении сроков Орбана

Лидер победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр озвучил свою позицию по вопросу вступления Украины в ЕС, финансовой помощи и планируемым изменениям в Конституции.

Глава победившей вчера в Венгрии партии ' Тиса ' Петер Мадьяр сделал ряд важных заявлений, касающихся будущего отношений Венгрии с Украиной и Европейским Союзом. Он выразил позицию, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС, подчеркнув, что все страны должны проходить одинаковый процесс. Мадьяр указал на необходимость соблюдения всех стандартных процедур и критериев, предусмотренных для кандидатов на членство в Евросоюзе. Он отметил, что, при условии выполнения Украиной всех необходимых требований, в Венгрии может быть организован референдум о поддержке членства Украины. Этот подход подчеркивает приверженность принципам справедливости и соблюдения установленных правил при расширении ЕС, а также готовность учитывать волю венгерского народа в вопросе отношений с соседней страной.

Мадьяр также прокомментировал вопрос предоставления финансовой помощи Европейским союзом Украине, в частности, решение о выделении 90 миллиардов евро. Он сообщил, что этот вопрос не будет рассматриваться до формирования нового правительства, сформированного партией 'Тиса'. Венгрия будет отстранена от переговоров по этому решению до тех пор. Однако, Мадьяр подчеркнул, что в целом он не намерен блокировать предоставление кредита Украине. Это демонстрирует прагматичный подход к решению вопроса финансирования, учитывающий как национальные интересы, так и необходимость оказания поддержки Украине в условиях продолжающегося конфликта. Он, видимо, намерен пересмотреть условия предоставления помощи, но не отказываться от нее в принципе, что подчеркивает стремление к конструктивному диалогу с европейскими партнерами и готовность искать компромиссные решения.

Кроме того, Петер Мадьяр анонсировал планы по изменению Конституции Венгрии, предусматривающие ограничение сроков пребывания премьер-министра на посту двумя периодами. Это нововведение, по словам Мадьяра, направлено на ограничение политической власти и предотвращение ее длительной концентрации в одних руках. Он уточнил, что после внесения поправок в конституцию, нынешний премьер-министр Виктор Орбан, занимавший пост более 20 лет, больше не сможет претендовать на эту должность. Это заявление свидетельствует о намерении 'Тисы' внести изменения в политическую систему Венгрии, направленные на укрепление демократических институтов и обеспечение большей сменяемости власти. Предложенные изменения конституции, безусловно, окажут существенное влияние на политическую жизнь страны и, вероятно, вызовут широкий общественный резонанс. Данные инициативы Мадьяра показывают его решимость изменить политический ландшафт Венгрии и создать более сбалансированную систему управления.





