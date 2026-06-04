Песков прокомментировал открытое письмо Зеленского к Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с открытым письмом Владимира Зеленского к Владимиру Путину. Путин пока не читал письмо из-за рабочего графика. Песков пообещал доложить содержание после визита президента Узбекистана и напомнил, что Зеленский может приехать в Москву для встречи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал открытое письмо Владимира Зеленского, адресованное Владимиру Путину. По словам Пескова, в Кремле обратили внимание на это письмо, опубликованное украинским лидером в момент, когда у президента России проходило рабочее мероприятие.

Путин на тот момент не имел возможности ознакомиться с обращением, но Песков лично изучил его и пообещал доложить главе государства после завершения визита президента Узбекистана. Песков также отметил, что Зеленский может в любое время приехать в Москву для прямого разговора с Путиным. Это заявление прозвучало в ответ на предложение Зеленского о встрече в нейтральных странах, таких как Швейцария, Турция или государства арабского мира.

Российская сторона не исключает возможности диалога, но подчеркивает, что инициатива должна исходить с учётом текущей геополитической ситуации и интересов обеих сторон. Эксперты полагают, что данная переписка может свидетельствовать о попытке Киева найти новые каналы коммуникации с Москвой, несмотря на продолжающийся конфликт. Однако в Кремле сохраняют осторожность, указывая на необходимость тщательного анализа всех предложений. В любом случае, реакция российского руководства будет обдуманной и взвешенной, с учётом всех аспектов международной обстановки.

Таким образом, ситуация вокруг открытого письма Зеленского остаётся в центре внимания политических кругов. Дальнейшие шаги сторон будут зависеть от готовности к компромиссам и реальных действий, а не только от декларативных заявлений. Пока же Москва даёт понять, что готова к диалогу, но на своих условиях





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