Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что полный отказ Брюсселя от контактов с Москвой привёл к кризису в двусторонних связях и назвал это самой большой глупостью ЕС. Он подчеркнул, что без коммуникации невозможно обсуждать и решать накопившиеся проблемы. Ключевые препятствия - отсутствие инициатив со стороны ЕС и непринятие российского кандидата на роль переговорщика, а также неприемлемые условия, выдвинутые главой евродипломатии Каллас.

По его словам, это самая большая глупость ЕС. Без коммуникации невозможно обсуждать и решать накопившиеся проблемы, указал Песков в беседе с журналистами. Именно в этом, как подчеркнул официальный представитель Кремля, кроется первопричина сложившегося тупика. Ситуация усугубляется тем, что европейские партнёры пока не выдвигают никаких инициатив.

На просьбу прокомментировать возможную реакцию Москвы на гипотетические предложения о контактах Песков отвечать не стал. Он отметил неуместность подобных отвлечённых рассуждений. Перспективы прямых переговоров России и ЕС остаются туманными. Кремль заявляет об отсутствии реальных инициатив со стороны Брюсселя, в то время как в ЕС обсуждают возможный формат диалога.

Ключевое препятствие - выбор переговорщика: предложение Москвы назначить экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в Евросоюзе отвергли. Глава евродипломатии Каллас выдвинула условия (прекращение огня, вывод войск), которые в России назвали неприемлемыми, что подтверждает глубокий разрыв позиций. Отсутствие прямых контактов между Россией и Европейским Союзом стало центральной темой заявления пресс-секретаря Кремля. Дмитрий Песков прямо указал на то, что инициатива в восстановлении диалога должна исходить от европейской стороны, однако на сегодняшний день такие шаги не предпринимаются.

Он подверг резкой критике позицию Брюсселя, назвав её не только ошибочной, но и контрпродуктивной для решения накопившихся проблем. По мнению представителя Кремля, отказ от любых форм коммуникации блокирует возможность поиска взаимоприемлемых решений и ведёт к дальнейшей эскалации напряжённости. Это касается как политических, так и экономических вопросов, а также тем безопасности, которые накопились за последние годы. Песков подчеркнул, что Россия готова к диалогу, но только на равноправной основе и без предварительных условий, которые могут рассматриваться как ультиматумы.

В Кремле ожидают, что европейские партнёры проявят осознание сложности ситуации и начнут выдвигать конкретные предложения. В противном случае, по словам Пескова, тупик может сохраниться на долгий срок, что не соответствует интересам ни одной из сторон. Отдельным вопросом становится возможный кандидат на роль переговорщика от России. Представление экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера как потенциального посредника было отвергнуто в ЕС.

Это решение Brussels объясняется политическими расхождениями, однако в Москве видят в нём попытку заранее заблокировать любые варианты диалога. Дополнительным барьером стали заявления Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Кайи Каллас, которая поставила условия для возобновления переговоров, включая прекращение огня и вывод войск. Эти требования были немедленно отклонены российской стороной как неприемлемые и не соответствующие текущей реальности.

Таким образом, на пути к возобновлению формата "Россия-ЕС" возникают системные препятствия, связанные как с отсутствием политической воли с европейской стороны, так и с фундаментальными разногласиями по ключевым вопросам. Эксперты отмечают, что подобная ситуация создаёт риски долгосрочной конфронтации, которая может иметь негативные последствия для всей европейской безопасности и экономики. В Кремле надеются, что рациональность в итоге возобладает, однако на сегодняшний день конкретных признаков к такому повороту не наблюдается.

Новостная сводка отражает сложный и многогранный характер отношений между Россией и Европейским Союзом, где идеологические и политические противоречия перевешивают прагматичные интересы. Отсутствие диалога в обычных условиях уже является серьезной проблемой, а в контексте продолжающегося конфликта на Украине становится еще более опасным. Позиция России сводится к призывам к прагматизму, в то время как ЕС демонстрирует несгибаемость в соблюдении своих принципов, что, по мнению аналитиков, может привести к застойному состоянию в двусторонних связях на неопределенный срок





