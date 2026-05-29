Песков: Критика утильсбора Лукашенко станет предметом дальнейшей работы
Alexander LukashenkoRussian PresidentUtiilsbor
📆5/29/2026 11:52 AM
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что критика утильсбора со стороны Александра Лукашенко станет предметом дальнейшей работы. По словам представителя Кремля, позицию белорусского лидера в Москве уважают, даже если с ней не согласны. Не все с нами согласны. Это критика в наш адрес. И это повод для работы и на двустороннем, и на многостороннем уровне.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

По словам представителя Кремля, позицию белорусского лидера в Москве уважают, даже если с ней не согласны. Не все с нами согласны. Это критика в наш адрес. И это повод для работы и на двустороннем, и на многостороннем уровне.

Ранее президент Белоруссии на саммите ЕАЭС в Астане высказался о ставках утилизационных сборов в странах союза. По его словам, они «скоро превысят стоимость самих машин». Лукашенко напомнил, что при создании объединения речь шла о совместном привлечении инвестиций в развитие компонентной базы. Напомним, с 1 апреля вступили в силу правила, отменившие льготы при ввозе автомобилей из стран ЕАЭС, что приравняло физических лиц к юридическим.

Ранее, с 1 декабря 2025 года, отменили льготы для машин мощнее 160 л.с. , а с 1 января 2026 года прошла индексация ставок на 10–20%. В итоге для популярных иномарок сбор вырос в разы

Alexander Lukashenko Russian President Utiilsbor Eurasian Economic Union Automobile Industry

 

