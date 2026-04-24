Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одна из ниток газопровода «Северный поток» повреждена, а другая готова к транспортировке газа. Однако, перспективы возобновления поставок в Европу маловероятны из-за европейских запретов. Лавров обвинил США в давлении на Европу с целью отказа от российского газа.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков 23 апреля, отвечая на вопросы журналистов относительно перспектив возобновления поставок российского газ а в европейские страны по газ опроводам «Северный поток», предоставил информацию о текущем состоянии инфраструктуры.

Он подчеркнул, что одна из ниток газопровода подверглась повреждениям, что делает ее неработоспособной в настоящий момент. В то же время, другая нитка находится в исправном состоянии и технически готова к возобновлению транспортировки газа. Однако, Песков выразил скептицизм относительно реальной возможности восстановления поставок в ближайшем будущем, ссылаясь на введенные европейскими странами ограничения и запреты, препятствующие реализации подобных планов. Он отметил, что текущая политическая обстановка и санкционное давление со стороны европейских стран создают серьезные препятствия для возобновления сотрудничества в энергетической сфере.

Слова представителя Кремля были переданы информационным агентством ТАСС. Ситуация вокруг «Северных потоков» остается сложной и неоднозначной. Ранее, глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 21 марта заявил, что Соединенные Штаты Америки активно добивались отказа европейских стран от использования газопроводов проекта «Северный поток». По мнению Лаврова, в результате этой политики Германия оказалась в унизительном положении, лишившись доступа к относительно дешевым энергоносителям.

Сейчас, как отметил министр, Венгрия и Словакия предпринимают попытки сохранить возможность приобретения доступных энергоресурсов, однако им навязывается покупка газа по значительно завышенным ценам, что, по сути, является формой наказания России. Лавров подчеркнул, что такая политика противоречит принципам справедливой торговли и создает дополнительные трудности для европейских потребителей. Он также добавил, что подобные действия подрывают энергетическую безопасность Европы и способствуют росту цен на энергоносители.

Несмотря на отсутствие официального диалога с Российской Федерацией по вопросу расследования инцидентов на газопроводах «Северный поток», в Германии существует политическая сила, которая намерена поднять этот вопрос на обсуждение в бундестаге. Партия «Альтернатива для Германии» планирует инициировать дебаты с требованием опубликовать результаты расследования, проведенного по фактам повреждений газопроводов. Представители партии считают, что общественность имеет право знать правду о произошедшем и о причинах, которые привели к остановке поставок российского газа в Европу.

Они также выражают обеспокоенность тем, что немецкое правительство недостаточно активно занимается расследованием и не предоставляет достаточной информации о ходе следствия. Отсутствие прозрачности в этом вопросе вызывает подозрения и может негативно сказаться на доверии к правительству. В целом, ситуация с «Северными потоками» является отражением более широкого геополитического конфликта и оказывает значительное влияние на энергетическую безопасность Европы и мировую экономику.

Возобновление поставок газа по этим маршрутам представляется маловероятным в текущих условиях, но дальнейшее развитие событий будет зависеть от политической воли и готовности сторон к компромиссу. Важно отметить, что энергетическая безопасность является ключевым фактором стабильности и процветания, и ее обеспечение требует конструктивного диалога и сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Северный Поток Дмитрий Песков Сергей Лавров Газ Россия Европа Санкции Энергетика Венгрия Словакия Альтернатива Для Германии

United States Latest News, United States Headlines