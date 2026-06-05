Президент России Владимир Путин был проинформирован об открытом письме Владимира Зеленского с предложением начать прямой диалог. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не раскрыл реакцию главы государства, но отметил, что тема будет затронута на пленарном заседании ПМЭФ. Российская сторона напомнила, что ранее предлагала встречу в Москве, но ответа не последовало.

Президент России Владимир Путин был проинформирован об открытом письме, опубликованном офисом Владимира Зеленского, в котором глава киевского режима предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории, например, в Швейцарии или одной из стран Ближнего Востока.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Песков не стал раскрывать реакцию Путина на это обращение, отметив лишь, что тема так или иначе будет затронута на сегодняшнем пленарном заседании форума. При этом он напомнил, что ранее российская сторона неоднократно предлагала Зеленскому встретиться в Москве для обсуждения урегулирования конфликта, однако эти предложения оставались без ответа. Опубликованное накануне вечером письмо Зеленского содержит призыв к немедленным переговорам без предварительных условий.

В нем утверждается, что участие в диалоге должны принять как европейские страны, так и другие международные игроки. Однако, по словам Пескова, в настоящее время между Москвой и Киевом отсутствуют официальные каналы связи, что делает прямую коммуникацию затруднительной. Андрей Сибига, представитель украинской стороны, заявил о намерении направить письмо по дипломатическим каналам, но Песков подчеркнул, что такие каналы фактически разрушены из-за действий киевского режима.

Эксперты отмечают, что данное предложение Зеленского может быть частью информационной кампании, направленной на создание видимости готовности к диалогу, в то время как реальные шаги украинских властей свидетельствуют об обратном. Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла о своей приверженности мирному урегулированию, но при условии учета интересов и безопасности всех сторон, включая жителей Донбасса и Новороссии. ПМЭФ, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге, традиционно становится площадкой для обсуждения ключевых международных вопросов, и тема украинского кризиса ожидаемо занимает важное место в повестке.

Дмитрий Песков также отметил, что любые контакты с украинской стороной должны быть предметными и основываться на реальных шагах по выполнению ранее достигнутых договоренностей. Он подчеркнул, что Россия готова к диалогу, но не на условиях ультиматумов и попыток навязать свою волю. Вопрос о возможной встрече лидеров остается открытым, но, как показывают события, инициативы украинской стороны часто носят декларативный характер и не подкреплены конкретными действиями.

Международное сообщество внимательно следит за развитием ситуации, и очередное предложение Зеленского, вероятно, будет воспринято с осторожностью, учитывая предыдущий опыт невыполнения Киевом своих обязательств





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