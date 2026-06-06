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Песков оценил победу Андреевой на Ролан Гаррос

Спорт News

Песков оценил победу Андреевой на Ролан Гаррос
Ролан ГарросАндрееваПесков
📆6/6/2026 6:06 PM
📰sportbox
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Песков оценил победу Андреевой на Ролан Гаррос, Дегтярев назвал ее победу подтверждением статуса России как страны с одной из самых сильных теннисных школ.

Это большой успех. Песков оценил победу Андреевой на Ролан Гаррос . Дегтярев о победе Андреевой в Париже: Результат подтверждает статус России как страны с одной из самых сильных теннисных школ.

Горжусь тобой. Мария Шарапова поздравила Мирру Андрееву с победой на Ролан Гаррос. Официальный представитель МИД Мария Захарова эмоционально отреагировала на победу Андреевой на Ролан Гаррос. Андреева - чемпионка!

Принесла России долгожданный титул. Финалистка Ролан Гаррос публично отказалась от России. Даже не удивляет. Еще одна наша теннисистка в финале Ролан Гаррос.

Россия ждет титул! Арнальди снялся с полуфинала Ролан Гаррос из-за болезни, Коболли впервые сыграет в финале турнира Большого шлема. Тарпищев: Медведев будет в пятерке рейтинга по итогам года, он обрел себя. Тарпищев о словах украинских теннисисток в адрес Андреевой и Шнайдер: Это их проблемы, зачем о них думать?

Шнайдер за выступление на Ролан Гаррос заработала более €750 тыс, Андреева - не менее €1,4 млн. Россиянка Андреева - в финале Ролан Гаррос! Размазала дерзкую украинку по корту. Андреева - о выходе в финал Ролан Гаррос: Это потрясающе, никогда раньше ничего подобного не чувствовала.

Соболенко раздавлена после унижения от россиянки на Ролан Гаррос. Навсегда бросит теннис

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Ролан Гаррос Андреева Песков Дегтярев Шарапова Захарова Тарпищев

 

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