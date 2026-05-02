Расследование обстоятельств отправки граждан Перу в Россию для участия в боевых действиях на территории Украины. Обманные обещания работы, изъятие паспортов и принудительная отправка на фронт.

Власти Перу начали расследование обстоятельств отправки своих граждан в Россию, где их, по сообщениям, обманом завербовали для участия в боевых действиях на территории Украины. Расследование началось после обращений обеспокоенных родственников, которые утверждают, что их близких заманили в Россию обещаниями высокооплачиваемой работы в различных сферах, включая охрану, кулинарию и такси.

Однако, по прибытии в Россию, у перуанцев изымали паспорта и после непродолжительной военной подготовки отправляли на фронт. По данным СМИ, вербовщики предлагали зарплаты от 2600 до 4000 долларов в месяц, а также «приветственный бонус» в размере 20 000 долларов, которые, однако, так и не были выплачены. Сообщается о случаях гибели перуанских граждан на войне. Так, 25-летний Рональд Рохас Алькантра скончался от ранений 29 апреля, не получив должной медицинской помощи.

Многие перуанцы, оказавшиеся в подобной ситуации, пытались обратиться за помощью в консульство Перу в Москве, но им рекомендовали вернуться в воинские части и попытаться вернуть свои паспорта. Некоторые из них, после возвращения в часть, пропали без вести. По информации адвокатов, около десяти перуанцев укрылись в посольстве Перу в Москве, но им отказали в убежище, посоветовав самостоятельно покинуть Россию. Министерство иностранных дел Перу выразило обеспокоенность ситуацией и потребовало от российских властей предоставить информацию о местонахождении и состоянии здоровья своих граждан.

Российская сторона заявила, что «глубоко уважает решение иностранных граждан участвовать в защите своего суверенитета и безопасности» и готова оказать содействие в получении информации о перуанцах по официальному запросу. Однако родственники перуанских военных провели акцию протеста у посольства России в Лиме, выражая свой гнев и требуя возвращения своих близких. По словам одной из участниц акции, ее отца и еще 25 перуанцев заманили в Россию под видом туристической поездки, а теперь их готовят к отправке на фронт.

Появляются сообщения о группах перуанцев, находящихся в российских городах, таких как Липецк, где их готовят к отправке на оккупированные территории Украины. В вербовке, по некоторым данным, участвуют бывшие сотрудники ЧВК Вагнера, лидер байкерского клуба «Ночные волки» и сын Слободана Милошевича. Эта ситуация вызывает серьезную обеспокоенность и поднимает вопросы о незаконной вербовке иностранных граждан для участия в вооруженных конфликтах





