Персональные кибератаки: как человеческий фактор приводит к утечкам и какие меры наказания ожидают сотрудников

Эксперт 1С‑Битрикс рассказывает о типичных ошибках персонала, приводящих к утечке данных, и о юридических последствиях для виновных - от дисциплинарных мер до уголовной ответственности.

В современной киберсреде всё чаще наблюдается переход к персонализированным атакам, при которых злоумышленники пытаются использовать человеческий фактор внутри компании. Сотрудники, как сознательно, так и бессознательно, могут стать уязвимым звеном, способным допустить утечку конфиденциальных данных или проникновение в корпоративные системы.

По словам эксперта по информационной безопасности из 1С‑Битрикс, Леонида Плетнева, большинство инцидентов происходит из‑за случайных ошибок, связанных с невнимательностью. Так, работник может переслать важные документы через общедоступный мессенджер, разместить конфиденциальную информацию в чатах публичных ИИ‑ассистентов или перейти по мошеннической ссылке, выдающейся за легитимный запрос, после чего ввести учётные данные компании или загрузить вредоносное ПО.

Если такие действия нарушают внутренние регламенты - например, использование сторонних мессенджеров и ИИ‑сервисов запрещено, - они подпадают под статью 192 Трудового кодекса РФ, что влечёт за собой выговор или увольнение сотрудника. При наличии реального ущерба работодатель имеет право обратиться к статье 238 ТК РФ и взыскать с работника материальную компенсацию. Когда утечка касается персональных данных, возможна административная ответственность согласно статье 13.11 КоАП РФ с наложением штрафа до пятнадцати тысяч рублей.

Особенно опасными считаются ситуации, когда из‑за игнорирования требований информационной безопасности происходит взлом корпоративных систем. Сотрудник может, вопреки политике компании, откладывать обновление программного обеспечения на личном ноутбуке, отключать двухфакторную аутентификацию или потерять незапароленное устройство, содержащее конфиденциальные документы. Если в результате такой халатности к данным получают доступ третьи лица, сотрудник несёт дисциплинарную ответственность (статьи 192, 81 ТК РФ), а при доказанном ущербе - материальную (ст. 238 ТК РФ).

В случае умышленного нарушения, например, сознательного хранения паролей в открытом виде или отключения двухфакторной защиты для облегчения доступа посторонних, возможна уголовная ответственность по статье 272 УК РФ: штраф до пятисот тысяч рублей и лишение свободы до семи лет, при условии наличия доказательств умысла - логов систем, видеозаписей, переписки и свидетельских показаний. Для снижения риска компаний рекомендуется регулярно проводить обучающие тренинги по информационной безопасности, внедрять технические меры защиты - обязательную двухфакторную аутентификацию, сложные и регулярно меняющиеся пароли, а также жестко контролировать доступ к критически важным ресурсам.

Сотрудники должны воспринимать себя как важную часть защитного механизма, строго следовать внутренним инструкциям и проявлять повышенную бдительность. Как заключил эксперт в интервью Life.ru, только совместными усилиями - как со стороны руководства, так и персонала - можно построить надёжный щит против современных киберугроз, учитывая, что государственные системы, где хранится часть информации, обладают высоким уровнем защиты и распределённой архитектурой, требующей одновременного компрометирования нескольких независимых объектов, что делает такие атаки чрезвычайно сложными и трудозатратными





