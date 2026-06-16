Перспективы российского рубля в июне: анализ ключевых факторов и прогнозы экспертов

Аналитики рассматривают влияние решения Банка России по ключевой ставке, ирано-американского соглашения и налогового периода на курс национальной валюты в конце июня.

Предстоящая неделя обещает стать крайне насыщенной и динамичной с точки зрения событий, оказывающих непосредственное влияние на курс национальной валюты. На данный момент российский рубль демонстрирует достаточно сильные позиции: официальный курс, установленный Центральным банком в первой половине текущей недели, зафиксировался на отметке около 72,45 рубля за один доллар США.

По мнению Дениса Астафьева, управляющего фондом и основателя финтех-платформы SharesPro, текущая ситуация на валютном рынке характеризуется относительной устойчивостью, однако впереди ожидается период повышенной волатильности. Особое внимание экспертов приковано к 19 июня, когда одновременно произойдут два фундаментальных события. Во-первых, в Женеве должна состояться официальная церемония подписания ирано-американского соглашения. Успешное завершение этого процесса и полноценное восстановление работы Ормузского пролива могут привести к дальнейшему умеренному снижению мировых цен на нефть.

Для рубля такой сценарий носит противоречивый характер: с одной стороны, общая геополитическая деэскалация снижает уровень тревожности на финансовых рынках, что обычно поддерживает национальные валюты. С другой стороны, удешевление сырья негативно сказывается на экспортной выручке, которая является основным источником предложения иностранной валюты внутри страны. Вторым критическим фактором станет заседание Банка России, посвященное определению ключевой ставки. По прогнозам большинства рыночных аналитиков, регулятор может принять решение о снижении ставки с текущих 14,5% до 14%.

Подобный шаг традиционно оказывает давление на рубль, так как рублевые активы и государственные облигации (ОФЗ) становятся менее привлекательными для инвесторов, что стимулирует часть капитала перетекать в валютные инструменты. Таким образом, к середине июня складывается умеренно негативный фон для российской валюты. Тем не менее, существенным сдерживающим фактором выступит традиционный налоговый период. Срок уплаты квартальных налогов заканчивается 28 июня, и в это время экспортеры начинают активно продавать валютную выручку для исполнения своих обязательств перед государством.

Это создает избыточное предложение долларов и других валют на рынке, что исторически препятствует резкому ослаблению рубля в конце месяца. Ожидается, что и в этот раз налоговый пик скомпенсирует внешнее давление. Дополнительное влияние окажет риторика представителей Федеральной резервной системы США, которая обычно звучит в конце июня. Если сигналы ФРС окажутся голубиными, то есть укажут на вероятность снижения ставок в Америке, это приведет к глобальному ослаблению доллара и окажет поддержку рублю.

Напротив, жесткая риторика заставит инвесторов возвращаться в долларовые активы, что создаст дополнительное давление на валюты развивающихся рынков. Гузель Проценко, генеральный директор ООО Альфа-Форекс, отмечает, что фундаментальная поддержка рубля несколько ослабла из-за снижения стоимости российской нефти марки Urals, которая опустилась к отметке около 70 долларов за баррель. До наступления налогового периода экспортеры могут временно сократить объемы продаж валюты, в то время как спрос со стороны импортеров и населения может вырасти, что создаст предпосылки для постепенного ослабления курса.

Согласно базовому сценарию Дениса Астафьева, к концу недели рубль может умеренно ослабнуть до диапазона 73–75 рублей за доллар. При этом резких обвалов не ожидается, так как существенная разница в процентных ставках и ограничения на вывод капитала служат своего рода структурными якорями. Для других валют прогнозируются следующие ориентиры: евро в диапазоне 81–88 рублей, юань — от 10,2 до 11,1 рубля.

В свою очередь, Игорь Расторгуев, ведущий аналитик компании Амаркетс, полагает, что с 22 по 28 июня пара USD/RUB будет колебаться в пределах 71–75 рублей, входя в фазу консолидации. Важную роль также сыграют операции Министерства финансов в рамках бюджетного правила. В июне наблюдается рост объемов закупок золота и иностранной валюты в государственные резервы, что создает дополнительный спрос на валюту и препятствует чрезмерному укреплению рубля.

Таким образом, рынок входит в состояние управляемой неопределенности, где чувствительность к любым новостям из Женевы или заявлениям главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной будет максимально высокой





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