Первые бананы, выращенные в России, отправлены на экспертизу

Первые бананы, собранные в экспериментальной теплице в Сочи, отправлены на экспертизу для определения содержания полезных веществ. Это первый опыт выращивания бананов в России.

Теплица в Сочи позволяет выращивать бананы круглый год, независимо от сезона. Бананы собираются в состоянии «технической зрелости», что позволяет их транспортировать без повреждения. Для этого используются специальные методы, которые обычно применяются в Эквадоре. Другой срез бананов заложили на дозревание по специальной технологии.

Это позволяет бананам дозреть до идеального состояния перед продажей. Сравнение качества бананов, выращенных в теплице, и купленных в магазине, даст представление о потенциале выращивания бананов в России. Результаты экспертизы помогут определить, есть ли в бананах полезные вещества, и каков их вкус





