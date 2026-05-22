Первые бананы, выращенные в России, отправлены на экспертизу

Первые бананы, собранные в экспериментальной теплице в Сочи, отправлены на экспертизу для определения содержания полезных веществ. Это первый опыт выращивания бананов в России.
Теплица в Сочи позволяет выращивать бананы круглый год, независимо от сезона. Бананы собираются в состоянии «технической зрелости», что позволяет их транспортировать без повреждения. Для этого используются специальные методы, которые обычно применяются в Эквадоре. Другой срез бананов заложили на дозревание по специальной технологии.
Это позволяет бананам дозреть до идеального состояния перед продажей. Сравнение качества бананов, выращенных в теплице, и купленных в магазине, даст представление о потенциале выращивания бананов в России. Результаты экспертизы помогут определить, есть ли в бананах полезные вещества, и каков их вкус
