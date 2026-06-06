Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов предоставил руководству Информационного центра ООН в Москве фото- и видеодоказательства, связанные с нападением на педагогический колледж в Старобельске. В莫斯科 выразили надежду на их учет при верификации инцидента и потребовали от ООН публичного осуждения действий ВСУ.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецов у фото- и видеоматериалы с места атаки на педагогический колледж в Старобельск е.

Российская сторона выразила надежду, что эти материалы будут учтены при независимой верификации инцидента, и期待 от Организации Объединенных Наций четкого публичного осуждения действий Вооруженных сил Украины. Как сообщили в МИД РФ, представленные доказательства, включая материалы с места происшествия и фотографии погибших студентов, подтверждают причастность ВСУ к этому удару. В рамках передачи информации через видеосвязь к встрече также присоединились местные жители Луганской Народной Республики, пострадавшие в результате атаки, что позволило Кузнецову получить свидетельства очевидцев напрямую, узнать подробности произошедшего и задать вопросы пострадавшим.

Алимов подчеркнул, что заявления Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности проверить информацию об инциденте из-за отсутствия доступа на место событий являются необоснованными. Российская сторона вновь заявила о готовности организовать поездку официальной делегации ООН в Старобельск, аналогичную той, которая уже была предоставлена Международному комитету Красного Креста. Напомним, в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. По данным российских источников, в момент удара внутри здания находилось 86 человек.

В рамках расследования обвиняемыми в организации этого нападения называются командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Олег Иващенко. 2 июня делегация Международного комитета Красного Креста совместно с региональным Обществом Красного Креста ЛНР и послом по особым поручениям МИД РФ Родионом Мирошником посетила место удара по колледжу и местную больницу, где находятся раненые. Эта поездка стала частью международных усилий по установлению фактов. 24 мая иностранные журналисты также получили доступ к месту происшествия, что демонстрирует открытость российской стороны для независимой экспертизы.

В контексте этих событий МИД РФ настаивает на необходимости объективной международной реакции, указывая на то, что атака на гражданское учебное заведение может быть расценена как нарушение норм международного гуманитарного права. Передача материалов в ООН рассматривается в Москве как шаг для обеспечения транспарентности и привлечения международного сообщества к ответственности за инцидент. Ожидается, что информация будет тщательно изучена, а выводы - обнародованы в рамках процессов верификации, проводимых Организацией Объединенных Наций





Vedomosti / 🏆 22. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ООН Атака На Колледж Старобельск ВСУ ЛНР Алимов Кузнецов Верификация

United States Latest News, United States Headlines