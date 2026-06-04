Первый вице-президент Федерации хоккея России может стать главным тренером сборной на Универсиаде

Первый вице-президент Федерации хоккея России может стать главным тренером сборной России на ближайшей зимней Универсиаде. Универсиада 2027 года может стать первым крупным международным турниром для российских хоккеистов с 2022 года. Сборная России становилась чемпионом Универсиады восемь раз. Первый вице-президент Федерации хоккея России всегда готов обсуждать разные варианты и не исключает того, что может стать главным тренером сборной на Универсиаде.

Первый вице-президент Федерации хоккея России допустил, что может стать главным тренер ом сборной России на ближайшей зимней Универсиаде. Универсиада 2027 года может стать первым крупным международным турниром для российских хоккеистов с 2022 года.

Сборная России становилась чемпионом Универсиады восемь раз. Всегда готов обсуждать разные варианты, такой не исключаю. На эту тему вообще не думал, но мне как тренеру всегда нравится работать с талантливыми ребятами любого возраста. Сейчас 10-летние ребята заняли третье место на чемпионате России, наша академия в другом возрасте стала первой.

Но у нас есть серьёзные шансы сыграть на юниорском и молодёжном чемпионатах мира. Мы играли серьёзные, жёсткие матчи с белорусами. Видим, как наши игроки приезжают в сборную, так они и потом выступают в Кубке Гагарина. Даже те, кто сейчас уехал в Национальную хоккейную лигу, будут за нас играть на чемпионатах мира, Олимпиаде, Кубке мира.

Они должны обыгрывать в жёсткой конкуренции канадцев и американцев, чтобы потом приезжать на чемпионат мира и обыгрывать их ещё раз на уровне сборных. Всегда готов обсуждать разные варианты, такой не исключаю. На эту тему вообще не думал, но мне как тренеру всегда нравится работать с талантливыми ребятами любого возраста. Сейчас 10-летние ребята заняли третье место на чемпионате России, наша академия в другом возрасте стала первой.

Но у нас есть серьёзные шансы сыграть на юниорском и молодёжном чемпионатах мира. Мы играли серьёзные, жёсткие матчи с белорусами. Видим, как наши игроки приезжают в сборную, так они и потом выступают в Кубке Гагарина. Даже те, кто сейчас уехал в Национальную хоккейную лигу, будут за нас играть на чемпионатах мира, Олимпиаде, Кубке мира.

Они должны обыгрывать в жёсткой конкуренции канадцев и американцев, чтобы потом приезжать на чемпионат мира и обыгрывать их ещё раз на уровне сборных





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Хоккей Универсиада Россия Тренер Сборная Первые Вице-Президент Федерации Хоккея России

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Власти Франции намерены до 64 лет повысить возраст, с которого выплачивается полная пенсияВласти Франции намерены до 64 лет повысить возраст, с которого выплачивается полная пенсия, сообщил премьер-министр страны Эдуар Филипп:

Read more »

SpaceX получила контракт на $316 млн от Пентагона на проведение запусков в 2022-2027 годахSpaceX получила контракт на $316 млн от Пентагона на проведение запусков в 2022-2027 годах. Число пусков и их параметры будут обговаривать на ежегодной основе:

Read more »

Кабмин утвердил правила соглашений в рамках механизма обратного акциза в нефтехимииКабмин утвердил правила соглашений в рамках механизма обратного акциза в нефтехимии. Главным условием получения обратного акциза является инвестирование предприятиями с 2022 по 2027 год не менее 65 млрд рублей в обновление производства:

Read more »

СМИ: «Зенит» оштрафует нападающего Азмуна за подписание контракта с «Байером»Его соглашение с клубом из Германии должно будет вступить в силу в сезоне 2022/23 и рассчитано до 2027 года.

Read more »

Минфин выплатил купоны по евробондам с погашением в 2027 и 2047 годахМинфин России выплатил в рублях купоны по двум выпускам евробондов с погашением в 2027 и 2047 годах на общую сумму 12,51 миллиарда рублей, говорится в сообщении РИА Новости, 23.06.2022

Read more »

ЕС стремится к независимости от газа из РФ не позднее 2027 года | DW | 25.07.2022❗️ЕС уже сейчас должен снизить потребление газа ввиду ненадежности РФ как поставщика, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. К марту 2023 года экономия должна составить 15%. К полной независимости от РФ Евросоюз стремится не позднее 2027 года

Read more »