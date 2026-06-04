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Первый вице-президент Федерации хоккея России может стать главным тренером сборной на Универсиаде

Спорт News

Первый вице-президент Федерации хоккея России может стать главным тренером сборной на Универсиаде
ХоккейУниверсиадаРоссия
📆6/4/2026 1:57 AM
📰championat
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Первый вице-президент Федерации хоккея России может стать главным тренером сборной России на ближайшей зимней Универсиаде. Универсиада 2027 года может стать первым крупным международным турниром для российских хоккеистов с 2022 года. Сборная России становилась чемпионом Универсиады восемь раз. Первый вице-президент Федерации хоккея России всегда готов обсуждать разные варианты и не исключает того, что может стать главным тренером сборной на Универсиаде.

Первый вице-президент Федерации хоккея России допустил, что может стать главным тренер ом сборной России на ближайшей зимней Универсиаде. Универсиада 2027 года может стать первым крупным международным турниром для российских хоккеистов с 2022 года.

Сборная России становилась чемпионом Универсиады восемь раз. Всегда готов обсуждать разные варианты, такой не исключаю. На эту тему вообще не думал, но мне как тренеру всегда нравится работать с талантливыми ребятами любого возраста. Сейчас 10-летние ребята заняли третье место на чемпионате России, наша академия в другом возрасте стала первой.

Но у нас есть серьёзные шансы сыграть на юниорском и молодёжном чемпионатах мира. Мы играли серьёзные, жёсткие матчи с белорусами. Видим, как наши игроки приезжают в сборную, так они и потом выступают в Кубке Гагарина. Даже те, кто сейчас уехал в Национальную хоккейную лигу, будут за нас играть на чемпионатах мира, Олимпиаде, Кубке мира.

Они должны обыгрывать в жёсткой конкуренции канадцев и американцев, чтобы потом приезжать на чемпионат мира и обыгрывать их ещё раз на уровне сборных. Всегда готов обсуждать разные варианты, такой не исключаю. На эту тему вообще не думал, но мне как тренеру всегда нравится работать с талантливыми ребятами любого возраста. Сейчас 10-летние ребята заняли третье место на чемпионате России, наша академия в другом возрасте стала первой.

Но у нас есть серьёзные шансы сыграть на юниорском и молодёжном чемпионатах мира. Мы играли серьёзные, жёсткие матчи с белорусами. Видим, как наши игроки приезжают в сборную, так они и потом выступают в Кубке Гагарина. Даже те, кто сейчас уехал в Национальную хоккейную лигу, будут за нас играть на чемпионатах мира, Олимпиаде, Кубке мира.

Они должны обыгрывать в жёсткой конкуренции канадцев и американцев, чтобы потом приезжать на чемпионат мира и обыгрывать их ещё раз на уровне сборных

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championat /  🏆 29. in RU

Хоккей Универсиада Россия Тренер Сборная Первые Вице-Президент Федерации Хоккея России

 

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