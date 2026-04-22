Перекрёстный плей-офф КХЛ: Доминирование Востока и вопросы к формату

Анализ результатов последних сезонов КХЛ показывает явное преимущество Восточной конференции в перекрёстном плей-офф, ставя под вопрос эффективность текущего формата.

Хоккей ная Континентальная Хоккей ная Лига ( КХЛ ) переживает период переосмысления формата плей-офф . Изначально введенный перекрёстный плей-офф , призванный уравнять шансы между Восточной и Запад ной конференциями, на практике демонстрирует явное доминирование восточных клубов.

Решение о проведении перекрёстного плей-офф было принято на фоне уверенности в превосходстве западных грандов, таких как СКА и ЦСКА, над лучшими командами Востока. Предполагалось, что это откроет путь к долгожданному армейскому дерби в финале Кубка Гагарина. Однако, с момента внедрения нового регламента, ни СКА, ни ЦСКА не смогли даже выйти в полуфинал. Более того, западные команды в целом демонстрируют слабую конкурентоспособность против восточных, за исключением «Локомотива», который регулярно достигает высоких стадий плей-офф.

Анализ результатов последних сезонов показывает явный перевес Восточной конференции. Полуфиналисты сезонов 2023/2024, 2024/2025 и 2025/2026 демонстрируют преобладание восточных команд – восемь против четырех с Запада. Причем, «Локомотив» является постоянным представителем Запада в полуфиналах. Это свидетельствует не просто о преимуществе восточных команд, а о тотальном доминировании, которое способен сдерживать только ярославский клуб.

Восточная конференция представлена широким спектром команд, включая всю «большую шестёрку», в то время как Западная конференция в число медалистов попала лишь с московским «Динамо». Слова президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка о достойном противостоянии в финале, прозвучавшие при введении перекрёстного плей-офф, выглядят иронично на фоне текущей ситуации. В прошлом СКА и ЦСКА доминировали в регулярном чемпионате и плей-офф, встречаясь в финалах конференций на протяжении пяти сезонов, где победа неизменно оставалась за москвичами.

Восточные клубы смогли остановить ЦСКА лишь дважды – «Ак Барс» в 2018-м и «Авангард» в 2021-м. В последние годы ситуация кардинально изменилась. ЦСКА и СКА столкнулись с трудностями, связанными с потолком зарплат и тренерскими перестановками. СКА пережил смену руководства, а ЦСКА находится в процессе третьей перестройки.

Армейское дерби, наконец, состоялось в первом раунде плей-офф, но его победитель уступил во втором раунде «Авангарду». Существует вероятность, что текущая ситуация является временной, однако тенденция указывает на возможность чисто «восточного» финала.

«Локомотив», ранее удерживавший Западную конференцию на плаву, теперь предстоит сыграть против Омска, где «Авангард» выглядит фаворитом. «Локомотив», несмотря на действующий чемпионский титул, переживает период адаптации к новому тренеру, в то время как «Авангард» под руководством Ги Буше демонстрирует стабильную игру и нацелен на максимальный результат. Пример минского «Динамо» показывает, что внутренние конфликты могут стать фатальными для команды в критический момент





