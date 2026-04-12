Переговоры между США и Ираном зашли в тупик: разногласия по ключевым вопросам

📆4/12/2026 4:18 AM
📰Известия
Переговоры между США и Ираном в Пакистане завершились без достижения соглашения, несмотря на частичное взаимопонимание по ряду вопросов. Основные разногласия остались по двум-трем ключевым пунктам, включая вопрос о Ормузском проливе. Стороны не смогли договориться о разблокировке замороженных иранских активов. Следующий раунд переговоров пока не запланирован.

Тегеран и Вашингтон, после серии переговоров, вышли на уровень частичного взаимопонимания по ряду вопросов, но, к сожалению, остались непреодолимые разногласия по нескольким ключевым пунктам. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Иран а Исмаил Багаи 12 апреля. Он подчеркнул, что диалог проходил спустя 40 дней после начала конфликт а, в атмосфере взаимного недоверия и сохраняющихся подозрений.

Багаи указал, что иранская сторона не строила иллюзий относительно достижения всеобъемлющего соглашения в рамках одной встречи, учитывая сложность и многогранность поднимаемых вопросов. Переговорный процесс осложнялся добавлением новых тем, в частности, вопрос о статусе и функционировании Ормузского пролива стал одним из наиболее спорных и трудноразрешимых аспектов диалога. Растущее напряжение в регионе и стратегическое значение пролива сделали его предметом пристального внимания и источником потенциальных трений между сторонами. Возникшие противоречия в конечном итоге стали препятствием для достижения всеобъемлющего соглашения, что продемонстрировало сложность и многоаспектность отношений между двумя странами. События развиваются на фоне заявлений Дональда Трампа, который 11 апреля объявил о старте переговоров, намекая на готовность к возобновлению военных действий в случае провала диалога. Агентство Tasnim, информирует о завершении переговоров в Пакистане без подписания итогового соглашения. Агентство подчеркивает, что американская сторона продолжает сталкиваться с просчетами, как в военной области, так и в переговорном процессе, что, вероятно, затрудняет поиск взаимоприемлемых решений. Отмечается, что место и сроки проведения следующего раунда переговоров на данный момент остаются неопределенными, что указывает на отсутствие четких перспектив для дальнейшего продвижения в урегулировании ситуации. Ситуация остается напряженной и непредсказуемой, с сохраняющейся неопределенностью относительно дальнейшего развития событий. Кроме того, важным аспектом является вопрос о замороженных иранских активах, разблокировка которых также являлась предметом обсуждения, но достичь договоренности по этому вопросу так и не удалось. Обсуждение касалось не только вопросов, связанных с урегулированием конфликта, но и более широких экономических и финансовых аспектов, что добавляло дополнительную сложность переговорам. Несмотря на достижение определенного прогресса по ряду вопросов, наличие существенных разногласий свидетельствует о сохранении глубоких противоречий между сторонами и о необходимости дальнейших усилий для достижения устойчивого урегулирования. Сложность задачи усугубляется историческим багажом взаимного недоверия и различными стратегическими интересами, которые необходимо учитывать при поиске компромиссных решений. Перспективы дальнейших переговоров остаются туманными, требуя от сторон проявления гибкости и готовности к компромиссам. Судя по всему, путь к достижению прочного мира и взаимовыгодного сотрудничества будет долгим и непростым, требующим терпения и настойчивости со всех сторон. С учетом текущей обстановки, любое развитие событий будет тщательно анализироваться и отслеживаться международным сообществом

