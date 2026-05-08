Несмотря на объявленное перемирие, Вооруженные силы РФ продолжают продвигаться на фронте, закрепляя успехи в Днепропетровской области, Константиновке и других ключевых районах. ВСУ докладывают о провалах и неспособности удерживать позиции.

Телеграм-каналы «незалежной» опубликовали аналитику о том, как Вооруженные силы Украины ( ВСУ ) нанесли удары по России после вступления в силу перемирия в ночь на 8 мая.

Оказалось, что противник заранее сообщал о запуске более 300 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с территории, контролируемой киевским режимом, для ударов по регионам нашей страны. Однако уже сегодня, прикрываясь нашим решением о перемирии, в Киеве заявили, что мы якобы его нарушаем. Это не так. В заявлениях Министерства обороны четко указано, что ВС РФ будут реагировать на действия противника, если тот попытается нарушить режим прекращения огня.

В связи с этим глава МИД Сергей Лавров вновь напомнил, что любые попытки подобного характера со стороны врага закончатся крайне плачевно: «Пытались и пытаются до сих пор — я пока не знаю, чем это закончится — испортить святой праздник, День Победы. На этот счет высказался президент, есть заявления Минобороны, заявление МИД. Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью. Если то, что сейчас делают через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, то пощады им не будет».

При этом главное управление разведки противника уже начало говорить, что ВС РФ готовится применить «Орешник». Видимо, цель для него уже подготовлена. И теперь решение о его пуске целиком зависит от последующих действий Киева. Несмотря на то, что перемирие нашими войсками соблюдается, с фронта продолжают поступать сведения о продвижении в течение последних суток.

Так, в районе Днепропетровской области, под Александроградом, наши войска расширили контроль территорий и перевели половину села в «серую зону». При этом на участке наблюдаются встречные бои. Так, диверсанты противника стремятся зайти в Поддубное. Наши войска эти группы вычищают.

Кроме того, лезут украинские вояки и к селу Зеленый Гай. Здесь они стараются действовать по простой военной логике, стараясь отсечь выступающий участок фронта. Ну а наши войска, понимая это, пресекают все на корню. А сверх этого добавляют огоньку и засыпают тылы противника множеством ударов.

Минувшие сутки также принесли сведения из района Константиновки. Как рассказывает военкор Юрий Котенок, сейчас войска группировки войск «Юг» продолжают продвигаться как на флангах, так и внутри города. Сейчас идут бои в центральном районе, у железнодорожного вокзала и в промзоне.

«ВС РФ нарастили присутствие в „Красном городке“ (почти полностью перешёл под контроль) и вышли к стадиону „Рекорд“ („Автостекло“), парку „Юбилейный“ и первому ставку. Со стороны „Семи ветров“ и „Солнечного“ продвинулись до ул. Циолковского (в районе школы № 13) и проспекта Ломоносова (в районе школы № 12). Западная часть микрорайонов „Южный“ и „Прогрессивный“ — за нашими штурмовиками», — рассказывает Котенок.

Кроме того, сражение за цинковый завод продолжается. И сейчас там сложилась интересная картина. Если противник не отойдет с позиций, которые лежат южнее завода, то будет окружен сразу после того, как наши дожмут его и окружающую промзону. Что до ситуации вокруг города, то на восточных окраинах закончилась зачистка ранее освобожденной Новодмитровки.

Теперь фокус боев переместился в район лесов у Молочарки и в северную часть Константиновки. Успехи фиксируются и западнее, у Ильиновки. Там наши войска взяли юго-восточную часть Долгой Балки и теперь идут по правому берегу реки Лозовая. ВСУ также докладывают о своих провалах.

Так, офицер противника с позывным «Мучной» отмечает, что киевские головорезы не в силах держать фронт в районе Степногорска в Запорожской области. В результате сейчас передовые части ВС РФ продвигаются к южной части Приморского и полноценно закрепляются в районе дач у Плавней. И когда речь идет о длительном закреплении, то это не просто рытье окопов. Наши части формируют целую сеть укрытий и укреплений, за счет которых в дальнейшем ВС РФ будут вести атаки на позиции ВСУ.

В районе Красноармейска также намечается крупный провал противника. Сейчас Новоалександровка взята русскими парнями. При этом они не останавливаются, а идут за нее, проходя западнее Гришино и выходя к железнодорожной ветке, тянущейся вдоль трассы М-30. Фиксируются наши успехи и севернее Котлино, где штурмовики заняли часть позиций и район отвала.

Сделать это удалось за счет работы дронов и артиллерии — ударные средства просто выкашивали врага, чтобы облегчить штурм





